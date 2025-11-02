Lrytas Premium prenumerata tik
Vilniuje – šventė: sezono metu duobėje buvę „Žalgirio“ futbolininkai pasidabins medaliais

2025 m. lapkričio 2 d. 20:21
fkzalgiris.lt
Sėkmingą seriją pratęsęs „Žalgiris“ po ilgos pertraukos laimėjo prieš Kauno rajono „Hegelmann“ (3:1) ir užsitikrino medalius bei kelialapį į kito sezono UEFA Konferencijų lygos turnyrą.
Pergalė priešpaskutinėse rungtynėse padidino vilniečių persvarą prieš ketvirtoje vietoje esančią „Sūduvą“ iki 4 taškų, o taip pat iki 2 taškų sumažino atsilikimą nuo „Hegelmann“.
Kauno rajono ekipa pirmavo po Kadero Abdelo įvarčio, tačiau netrukus rezultatą išlygino Nemanja Mihajlovičius, o pirmojo kėlinio pabaigoje rezultatą persvėrė Liviu Antalis. Antrajame kėlinyje Po L. Antalio perdavimo į savo vartus įsimušė Vilius Armalis.
Paskutines sezono rungtynes „Žalgiris“ žais lapkričio 8 d. Panevėžyje. Pergalės šiose rungtynėse ir „Hegelmann“ nesėkmės atveju vilniečiai gali užimti antrą vietą. Šiuo metu jie turi garantuotą trečiąją poziciją.
