Tragedija stadione: vos trečią mačą ekipai vadovavęs treneris sukniubo ir mirė

Bosnijos ir Hercegovinos treneris Mladenas Žižovičius pirmadienį mirė susmukęs šalia atsarginių žaidėjų suolo per pirmąjį Serbijos superlygos rungtynių tarp Lučanų „Mladost“ ir Kragujevaco „Radnički“ kėlinį.
Rungtynės buvo trumpam nutrauktos 22-ąją minutę, o 44 metų strategas greitosios pagalbos automobiliu buvo išvežtas į ligoninę.
Dramatiška scena su sąmonę praradusiu vyru truko kelias minutes. Žaidėjai situaciją stebėjo apstulbę, daugelis griebėsi už galvų.
Deja, anot Serbijos žiniasklaidos, M.Žižovičius mirė pakeliui į ligoninę.
Dar liepą M.Žižovičius paliko Andoros „Borca“ klubą po netikėto Santa Kolomos miesto klubo iškritimo jau pirmajame Konferencijų lygos atrankos etape. Nuo tada jis neturėjo darbo, o „Radnički“ ekipą perėmė vos spalio 23 d.
Per savo karjerą tragiškai miręs strategas taip pat treniravo Bijeljinos „Radnik“, Zrinjski, Tuzlos „Sloboda“, Makedonijos „Shkupi“ ir Saudo Arabijos „Al-Kholood“ komandas.
Iš pradžių rungtynės buvo tęsiamos, tačiau oficialiai sustabdytos artėjant pirmojo kėlinio pabaigai, kai teisėjas paskelbė tragišką žinią.
Abiejų komandų žaidėjai netikėdami krito aikštėje verkdami.
Tai buvo tik trečiosios M.Žižovičiaus rungtynės vadovaujant Kragujevaco ekipai.