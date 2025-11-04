C. Ronaldo davė išskirtinį interviu, kuriame – subtilus kirtis futbolo legendai ir žurnalistams

Prieš mėnesį buvo paskelbta, kad Ronaldo taps pirmuoju futbolininku, uždirbusiu milijardą JAV dolerių. Interviu metu 40-metis puolėjas didžiavosi tokiu pasiekimu, nors ir bandė tai kiek sumenkinti.
„Mano tikslas buvo pasiekti šį skaičių. Nesu pakvaišęs dėl pinigų, bet pasiekus tam tikrą lygį pinigai pradeda neberūpėti, tačiau, mano nuomone, visada geriau turėti jų daugiau“, – sakė jis.
Nuo 17-os profesionaliai žaidžiantis Ronaldo skaičiuoja savo 24-ą sezoną futbole. Žaidėjas pripažino, kad pasitraukimas iš didžiojo sporto jau arti.
„Greitai, – atsakė Ronaldo paklaustas apie karjeros pabaigą. – Bet manau, kad būsiu pasiruošęs. Bus tikrai sudėtinga. Greičiausiai verksiu, taip. Bus labai sunku, bet savo ateičiai ruošiausiai nuo tada, kai buvau 25 ar 26 metų amžiaus. Niekas negali lygintis adrenalinui, kai įmuši įvartį, bet viskas turi pradžią ir pabaigą.“
Per savo karjerą dabar Saudo Arabijoje „Al-Nassr“ klube žaidžiantis Ronaldo pelnė 952 įvarčius, kas tam tikrų šaltinių duomenimis yra laikoma pasaulio rekordu. Visgi ne viena žiniasklaidos priemonė ir organizacija su tuo nesutinka.
Teigiama, kad tam tikrų rungtynių ankstyvojoje Ronaldo karjeroje statistika kelia daug klausimų. Su tuo nesutiko ir legendinis Pele, kuris teigė įmušęs net 1283 įvarčius. Su Ronaldo pasiekimu nesutinka ir Gineso rekordų knyga, daugiausia įmuštų įvarčių nuopelnus atiduodama būtent brazilų puolėjui.
„952 įvarčiai? Visi mano įvarčiai turi įrodymus. Jų visų yra video“, – interviu metu teigė Ronaldo, apeliuodamas į senosios kartos futbolininkų teiginius ir žurnalistų tyrimus.
Dabartinis Ronaldo kontraktas su „Al-Nassr“ tęsis iki 2027 metų birželio.