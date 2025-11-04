Moterų futbolo rinktinė sužinojo varžoves pasaulio čempionato atrankoje

Juose būsimus varžovus sužinojo ir Lietuvos rinktinė.
Mūsiškės pateko į atrankos pirmąją grupę grupę, kur teks žaisti su Bosnijos ir Hercegovinos, Estijos bei Lichtenšteino rinktinėmis.
Primename, kad Europos zonos atranka vyksta panašiu į Tautų lygą principu. Pirmame etape komandos suskirstomos į krepšelius, pagal kuriuos ir traukiami burtai. Lietuvos rinktinė šiuo metu yra C divizione, tai reiškia, kad pirmame atrankos etape lietuvių laukia kovos su panašaus pajėgumo varžovėmis.
Visi C diviziono grupių burtai:
C divizionas
1 grupė: Bosnija ir Hercegovina, Estija, Lietuva, Lichtenšteinas.
2 grupė: Kroatija, Kosovas, Bulgarija, Gibraltaras.
3 grupė: Vengrija, Azerbaidžanas, Šiaurės Makedonija, Andora.
4 grupė: Graikija, Farerų Salos, Sakartvelas.
5 grupė: Rumunija, Kipras, Moldova.
6 grupė: Baltarusija, Kazachstanas, Armėnija.
Šešių C diviziono grupių nugalėtojos bei dvi geriausias antrąsias vietas užėmusios rinktinės pateks į kitą atrankos etapą, kur susitiks su aštuoniomis antrąsias bei trečiąsias vietas A diviziono keturiose grupėse užėmusiomis komandomis.
Pirmo etapo atrankos langai numatyti kitų metų kovo, balandžio ir birželio mėnesiais.
Finalinis čempionato etapas 2027-aisiais vyks Brazilijoje.