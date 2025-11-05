Azerbaidžano ekipai „Chelsea“ įspūdžio nepadarė – anglai vos išvengė pralaimėjimo

Anksčiausiai trečiadienį žaidė viena iš didžiausių Čempionų lygos staigmenų – Azerbaidžano Agdamo „Qarabag“ klubas. „Qarabag“ per pirmuosius tris Čempionų lygos etapus buvo iškovojęs šešis taškus, įskaitant dramatišką laimėjimą prieš Lisabonos „Benfica“ 3:2 ir užtikrintą pergalę namuose prieš „Copenhagen“ 2:0.
Trečiadienį azerbaidžaniečiai metė iššūkį namie Londono „Chelsea“ ekipai, kur taip pat turėjo šešis taškus. Įspūdingai pasibaigęs mačas turėjo visus trilerio požymius. Pradžioje anglai po brazilo Estevao įvarčio 16 min. išsiveržė į priekį, tačiau 29 min. Leonarde Andrade išlygino rezultatą, o po dešimties minučių nuo 11 metrų žymos Azerbaidžano klubą į priekį išvedė Marko Jankovičius.
„Chelsea“ ekipa sugebėjo išlyginti rezultatą antrojo kėlinio pradžioje, kai 53 min. pasižymėjo argentinietis Alejandro Garnacho. Po to įvarčių jau nebuvo. Azerbaidžano klubas darbar žengia 12 vietoje, o Londono ekipa – dešimtoje.
Netikėtą pergalę iškovojo Kipro „Pafos“, sugebėjęs įveikti „Villarrel“ 1:0. Vienintelį įvartį pelnė 46 min. olandas Derrickas Luckassenas. Tai leido kipriečių klubui pakliti iš autsaiderių zonos į 19 vietą.
Penktasis Čempionų lygos turas bus žaidžiamas lapkričio 25–26 dienomis.
UEFA Čempionų lygos trečiadienio mačas:
„Pafos“ – „Villarreal“ 1:0 (0:0)
Agdamo „Qarabag“ – Londono „Chelsea“ 2:2 (2:1).
Amsterdamo „Ajax“ – Stambulo „Galatasaray“ 0:0
Lisabonos „Benfica“ – Lėverkuzeno „Bayer“ 0:0
„Club Brugge“ – „Barcelona“ 2:1
Milano „Inter“ – Almatos „Kairat“ 0:0
„Manchester City“ – Dortmundo „Borussia“ 2:0
Marselio „Olympique“ – Bergamo „Atalanta“ 0:0
„Newcastle United“ Bilbao „Athletic“ 1:0
Londono ChelseaManchester CityLėverkuzeno Bayer
