Azerbaidžano ekipai „Chelsea“ įspūdžio nepadarė – anglai vos išvengė pralaimėjimo

2025 m. lapkričio 5 d. 22:16
Lrytas.lt
UEFA Čempionų lygoje trečiadienį žaidžiami paskutinieji devyni ketvirtojo turo mačai, po kurių turi paaiškėti, kiek ekipų vis dar bus be pralaimėjimų. Prie Miuncheno „Bayern“ ir Londono „Arsenal“ gali pasijungti ir Milano „Inter“, kuri žaidžia namie su vienu iš autsaiderių kazachų Almatos „Kairat“. Dar vieną tašką iškovojo tyrnyro ramybės drumstėja „Qarabag“, kuris neleido nugalėti savęs Londono „Chelsea“ ir sužaidė 2:2.
Anksčiausiai trečiadienį žaidė viena iš didžiausių Čempionų lygos staigmenų – Azerbaidžano Agdamo „Qarabag“ klubas. „Qarabag“ per pirmuosius tris Čempionų lygos etapus buvo iškovojęs šešis taškus, įskaitant dramatišką laimėjimą prieš Lisabonos „Benfica“ 3:2 ir užtikrintą pergalę namuose prieš „Copenhagen“ 2:0.
Trečiadienį azerbaidžaniečiai metė iššūkį namie Londono „Chelsea“ ekipai, kur taip pat turėjo šešis taškus. Įspūdingai pasibaigęs mačas turėjo visus trilerio požymius. Pradžioje anglai po brazilo Estevao įvarčio 16 min. išsiveržė į priekį, tačiau 29 min. Leonarde Andrade išlygino rezultatą, o po dešimties minučių nuo 11 metrų žymos Azerbaidžano klubą į priekį išvedė Marko Jankovičius.
„Chelsea“ ekipa sugebėjo išlyginti rezultatą antrojo kėlinio pradžioje, kai 53 min. pasižymėjo argentinietis Alejandro Garnacho. Po to įvarčių jau nebuvo. Azerbaidžano klubas darbar žengia 12 vietoje, o Londono ekipa – dešimtoje.
Netikėtą pergalę iškovojo Kipro „Pafos“, sugebėjęs įveikti „Villarrel“ 1:0. Vienintelį įvartį pelnė 46 min. olandas Derrickas Luckassenas. Tai leido kipriečių klubui pakliti iš autsaiderių zonos į 19 vietą.
Penktasis Čempionų lygos turas bus žaidžiamas lapkričio 25–26 dienomis.
UEFA Čempionų lygos trečiadienio mačas:
„Pafos“ – „Villarreal“ 1:0 (0:0)
Agdamo „Qarabag“ – Londono „Chelsea“ 2:2 (2:1).
Amsterdamo „Ajax“ – Stambulo „Galatasaray“ 0:0
Lisabonos „Benfica“ – Lėverkuzeno „Bayer“ 0:0
„Club Brugge“ – „Barcelona“ 2:1
Milano „Inter“ – Almatos „Kairat“ 0:0
„Manchester City“ – Dortmundo „Borussia“ 2:0
Marselio „Olympique“ – Bergamo „Atalanta“ 0:0
„Newcastle United“ Bilbao „Athletic“ 1:0
