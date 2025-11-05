Prasideda dešimtis tūkstančių vaikų įtrauksiantis futbolo projektas

Lietuvos futbolo federacijos (LFF) ir Lietuvos masinio futbolo asociacijos (MaFA) vykdomi projektai „Futboliukas“ ir „Pradinukų lyga“ užtikrina ne tik varžybų ir žinių apie futbolą poreikį, bet taip pat atliepia platesnę socialinę misiją.
„Futboliukas“ dalyvius pasitinka atsinaujinusia svetaine
Futboliukas – tai futbolo rūšis, kuri žaidžiama salėje, lauke ir netradicinėse erdvėse 2×2, 3×3, 4×4 formatais bei įtraukia įvairius pratimus ir užduotis. Toks žaidimas suteikia daug daugiau džiaugsmo nei įprasti komandiniai žaidimai, kadangi visi ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai yra įtraukiami į žaidimą ir gauna progą pasimėgauti žaisdami su kamuoliu.
Šio projekto tikslas yra suteikti vertingos ir praturtinančios žaidimo patirties vaikams, taip pat suteikti praktinių žinių ir veiklų – nuo matematikos, logikos, priešimo ir taip toliau. „Futboliuko“ užduočių knygutė leidžia vaikams atlikti užduotėles kiekvieną mėnesį. Taip pat dalyvių lauks vaizduotę ir kūrybiškumą atskleidžiantys konkursai, rubrika „Pažink futbolą“.
Projektas netrukus įtrauks 431 bendrojo lavinimo įstaigas ir 29405 vaikus. Kiekvienas vaikas gavo dalyvių pasą, kuris parodys kiekvieno vaiko aktyvumą „Futboliuko“ veiklose.
Atsinaujinusioje svetainėje www.asfutboliukas.lt yra pateikiamas kiekvienos užsiregistavusios komandos profilis. Joje galime sekti dalyvių įspūdžius, nuotraukas, kiekvieno mėnesio veiklas. Svetainė yra pritaikyta mobiliesiems įrenginiams, kad žaidynių dalyviai galėtų su kitais pasidalinti smagiomis akimirkomis.
Pagerintas „IKI Pradinukų lygos – iššūkio mėnesio“ dalyvių rekordas
Tai, kad per pirmąją žaidynių registracijos dieną buvo sulaukta net 500 komandų paraiškų, tapo maloniu netikėtumu patiems organizatoriams. Ši beprecedentė situacija itin iškalbingai apibūdina, kaip Lietuvos mokyklų bendruomenė laukia ir vertina „Pradinukų lygos“ projektą.
Šiemet varžybos startuos nuo lapkričio mėnesio vidurio, jos iš viso įtrauks 601 komandą ir 11283 vaikus. Dalyvių lauks dar daugiau interaktyvių žaidimų.
Būsimo sezono „IKI Pradinukų lygos – iššūkio mėnuo“ edukacinių užsiėmimų savaitės bus išskirstytos į keturis mėnesius, nuo lapkričio iki vasario. Dalyviai turės galimybę ne tik išbandyti save atlikdami pratimus, žaisdami įvairius žaidimus, bet ir atlikdami užduočių knygutes, išmėginti futbolo kamuolio virtuozo Eduardo Butiuto ir Lietuvos moterų rinktinės žaidėjos Gretos Valikonienės paruoštus video iššūkius.
„IKI Pradinukų lyga – iššūkio mėnuo“ per savo egzistavimo laikotarpį evoliucionavo nuo futbolo žaidynių mokyklose iki edukacinio projekto, skatinančio vaikus susipažinti ir puoselėti sveiką gyvenseną bei aktyvią fizinę veiklą. Pasaulinė futbolo organizacija FIFA įvertino „Pradinukų lygą“ kaip vieną iš geriausių 2024 metais vykdytų projektų ir skyrė prestižinį „FIFA Forward“ apdovanojimą.
Auganti masinio futbolo bendruomenė stiprina Lietuvą
Per pastaruosius ketverius metus Lietuvos masinio futbolo renginių dalyvių skaičius tik auga. Šios veiklos lemia pokyčius ne tik besimokinančių vaikų, bet taip pat ir jų tėvų bei mokytojų kasdienybei. Žaidynių organizatoriai džiaugiasi, kad futbolo žaidimas suteikia gerų emocijų visai bendruomenei, bet ir lemia judresnę ir sveikesnę gyvenseną.
„Nauji mokslo metai prasidėjo įspūdingai! Rugsėjo ir spalio mėnesiais registracijos į mūsų masiškiausius projektus – „Futboliukas“ ir „IKI Pradinukų lyga – iššūkių mėnuo“ – sulaukė rekordinio aktyvumo. Džiaugiamės, kad daugiau nei 40000 dalyvių ir per 2000 pedagogų prisijungs prie mūsų smagiausių projektų, dar kartą įrodydami, kad futbolas – ne tik fizinis aktyvumas, bet ir puiki priemonė vaikų edukacijai.
Kaip ir kasmet, stengiamės diegti naujoves, įvairindami tiek futbolo užduotis, tiek edukacines veiklas. Siekiame, kad futbolas taptų kasdienybe, kas prisidėtų prie sveikesnės bei aktyvesnės visuomenės kūrimo“, – sakė Lietuvos masinio futbolo asociacijos prezidentas Ignas Marcinkevičius.