UEFA Čempionų lygoje – šiurpi trauma per gimtadienį ir „Liverpool“ pergalė galiūnų mūšyje

Rungtynių tarp Miuncheno „Bayern“ ir „Paris Saint-Germain“ metu šiurpią traumą patyrė PSG gynėjas Achrafas Hakimi. Bandydamas siekti kamuolio marokietis pirmojo kėlinio pabaigoje buvo iš nugaros grubiai pargriautas Luiso Diazo ir turėjo palikti rungtynes.
L. Diazui buvo iškart parodyta raudona kortelė, o A. Hakimi, kurio gimtadienis buvo būtent antradienį, lapkričio 4-ąją, su ašaromis veide baigė susitikimą. Saugui įtariama rimta kelio trauma.
Susitikimą galiausiai 2:1 (2:0) laimėjo „Bayern, kuriems abu įvarčius pirmajame kėlinyje pelnė būtent iš mačo pašalintasis L. Diazas.
Tuo pačiu metu Liverpulyje vyko dviejų lygos gigantų – „Liverpool“ ir Madrido „Real“ – dvikova.
Nors pirmojoje rungtynių pusėje progų turėjo abi komandos, o vienas baudinys po peržiūros buvo atšauktas, nugalėtojo likimas sprendėsi antrojoje pusėje. Žymiai dažniau antrojo kėlinio pradžioje oponentų vartus atakavę aikštelės šeiminkai galiausiai pramušė Thibaut Courtois.
61-ąją minutę smūgiu galvą „Liverpool“ į priekį išvedė Alexis Mac Allisteris.
Nors kamuolį kontroliavo rečiau (39%), Liverpulio futbolininkai daugiau nei dvigubai dažniau smūgiavo į vartus (17 prieš 8), keliskart dažniau pataikė į vartų plotą (9 preiš 2), o pagal expected goals statistiką buvo užtikrintai priekyje (2,35 prieš 0,45).
Kitose dvikovose Londono „Arsenal“ pratęsė sėkmingą žygį, 3:0 įveikdami Prahos „Slavia“. Madrido „Atletico“ susidorojo su „Royale Union“, o Londono „Tottenham“ net 4:0 laimėjo prieš „Copenhagen“.
Tuo tarpu Turino „Juventus“ vakaras nebuvo toks sėkmingas – italų klubas namuose lygiosiomis 1:1 sužaidė su Lisabonos „Sporting“.
