Patvirtinta Lietuvos futbolo rinktinės sudėtis paskutiniam 2025-ųjų langui

Primename, kad lietuviai lapkričio 13 dieną Kauno Dariaus ir Girėno stadione žais kontrolines rungtynes su Izraelio rinktine, o tada keliaus į Amsterdamą ir lapkričio 17 dieną žais paskutines kitų metų pasaulio čempionato atrankos rungtynes su Nyderlandų futbolininkais.
Rinktinės sudėtyje yra ir permainų. Pirmą kartą nuo 2023-ųjų kovo mėnesio į rinktinę kvietimo sulaukė solidų etapą Maltoje žaidžiantis Domantas Šimkus, į rinktinę taip pat pirmą kartą nuo 2021-ųjų birželio sugrįš ir Albanijoje šiuo metu žaidžiantis Sigitas Olberkis.
Šįkart rinktinėje nebus Edvino Girdvainio, kuris dėl surinktų geltonų kortelių turės praleisti dvikovą Nyderlanduose.
Lietuvos rinktinės sudėtis rungtynėms su Izraeliu ir Nyderlandais:
Vartininkai
Džiugas Bartkus („Al Riffa“, Bahreinas)
Edvinas Gertmonas („Universitatea Cluj“, Rumunija)
Tomas Švedkauskas („Kauno Žalgiris“)
Gynėjai
Vilius Armalas (FC „Hegelmann“)
Markas Beneta (Marijampolės „Sūduva“)
Justas Lasickas („Rijeka“, Kroatija)
Rokas Lekiatas („Kauno Žalgiris“)
Sigitas Olberkis („Elbasani“, Albanija)
Pijus Širvys („Maribor“, Slovėnija)
Artemijus Tutyškinas („Celje“, Slovėnija)
Klaudijus Upstas (FC „Hegelmann“)
Edgaras Utkus („Cercle Brugge“, Belgija)
Saugai
Domantas Antanavičius (FC „Hegelmann“)
Artūr Dolžnikov (Olomouco „Sigma“, Čekija)
Gvidas Gineitis („Torino“, Italija)
Paulius Golubickas („KuPS“, Suomija)
Eligijus Jankauskas (FA „Šiauliai“)
Tomas Kalinauskas („Kalmar FF“, Švedija)
Gratas Sirgėdas („Kauno Žalgiris“)
Domantas Šimkus („Hamrun Spartans“, Malta)
Modestas Vorobjovas („Istanbulspor“, Turkija)
Puolėjai
Fedor Černych („Kauno Žalgiris“)
Edgaras Dubickas („Ternana“, Italija)
Gytis Paulauskas (MFK „Zemplin“, Slovakija)
Lietuvos rinktinės lapkričio mėnesio tvarkaraštis:
Lapkričio 13 diena (ketvirtadienis)
19.00 val. Kontrolinės rungtynės. Lietuva – Izraelis
Lapkričio 17 diena (pirmadienis)
21.45 val. Pasaulio čempionato atranka. Nyderlandai – Lietuva.
