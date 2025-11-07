Net dvylikoje skirtingų Turkijos miestų buvo atliktos 21 asmens kratos. Tarp sulaikytų asmenų – 17-oje turnyrinės lentelės vietoje esančio „Eyupspor“ klubo prezidentas Muratas Ozkaya ir buvęs „Kasimpasaspor“, kuri dabar lentelėje 14-a, prezidentas Mehmetas Fatihas Saračas.
Spalio pabaigoje Turkijos futbolo federacija (TFF) paskelbė, kad buvo suspenduoti net 149 futbolo teisėjai. Jiems buvo skirtos bausmės, svyruojančios nuo 8 iki 12 mėnesių suspendavimo. TFF tyrimas atskleidė, kad 371 iš 571 teisėjų turėjo paskyras lažybų puslapiuose, o 152 iš jų – reguliariai lažinosi.
Tarp nuolatos besilažinančių buvo, kaip apibūdinama, 7 aukščiausio vyr. teisėjai ir 15 jų asistentų, taip pat 36 licencijuoti arbitrai ir 94 licencijuoti jų asistentai. TFF prezidento Ibrahimo Haciosmanoglu teigimu, vienas iš teisėjų atliko net 18227 statymus. 42 teisėjai teisėjai buvo itin aktyvūs – kiekvienas iš jų iš viso lažinosi už daugiau nei 1000 mačų.
Sulaikyti arbitrai kaltinami rungtynių baigčių klastojimu.
I. Haciosmanoglu situaciją apibūdino kaip moralinę šalies sporto krizę. Be šio Stambulo teisėsaugininkų vykdomo tyrimo tuo pačiu met yra vykdomas ir dar vienas – Antalijos kolegų atliekamas – tyrimas.