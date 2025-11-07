Europos lygoje liko tik vienas taškų nebarstantis klubas – danų „Midtjylland“

Ketvirtame ture danų „Midtjylland“ susitvarkė su škotų Glazgo „Celtic“ 3:1, o tris pergales taip pat turėjusi portugalų „Braga“ netikėtai krito prieš „Genk“ ekipą 2:4, o prancūzų „Lion“ nusileido „Real Betis“ 0:2.
Europos lygos ketvirtadienio mačai:
„Basel“ – Bukarešto FCSB 3:1
Zagrebo „Dinamo“ – Vigo „Celta“ 0:3
„Midtjylland“ – Glazgo „Celtic“ 3:1
„Salzburg“ – Deventerio „Go Ahead Eagles“ 2:0
„Utrecht“ – „Porto“ 1:1
Belgrado „Crvena Zvezda“ – „Lille“ 1:0
„Malmo“ – Atėnų „Panathinaikos“ 0:1
„Nice“ – „Freiburg“ 1:3
Graco „Sturm“ – „Nottingham Forest“ 0:0
Birmingamo „Aston Villa“ – Tel Avivo „Maccabi“ 2:0
„Bologna“ – Bergeno „Brann“ 0:0
Budapešto „Ferencvaros“ – Razgrado „Ludogorets“ 3:1
Salonikų PAOK – Berno „Young Boys“ 4:0
Glazgo „Rangers“ – „AS Roma“ 0:2
Sevilijos „Real Betis“ – „Lyon“ 2:0
„Braga“ – „Genk“ 3:4
„VfB Stuttgart“ – Roterdamo „Feyenoord“ 2:0
pilzeno „Viktoria“ – Stambulo „Fenerbahce“ 0:0