A lyga finišavo netikėtu „Žalgirio“ pralaimėjimu: aiški galutinė rikiuotė

Norint užimti antrąją vietą Vilniaus „Žalgiriui“ reikėjo išvykoje iškovoti pergalę prieš „Panevėžį“ ir tikėtis Marijampolės „Sūduvos“ sėkmės rungtynėse su Kauno rajono „Hegelmann“, tačiau nei tai, nei tai neįvyko.
Panevėžiečiai greitai išsiveržė į priekį po to, kai 12-ąją minutę komandą į priekį išvedė Salomonas Kouadio. Vilniečiai rezultatą įspūdingu Liviu Antalio smūgiu išlygino vos po 4 minučių, tačiau daugiau įvarčių pelnyti nebesugebėjo. Tuo tarpu „Panevėžys“ pasižymėjo dar dukart – po kartą pirmajame ir antrajame kėliniuose ir galiausiai šventė pergalę namuose 3:1.
Tuo tarpu dviejų pirmojo ketverto komandų – „Sūduvos“ ir „Hegelmann“ – dvikova Raudondvaryje baigėsi šeimininkų pergale 2:1.
Pirmieji pasižymėjo svečiai, kai lengva sumaištimi baudos aikštelėje pasinaudojo Amaras Haidara ir pasiuntė kamuolį į artimąjį vartų kampą. Visgi persvara „Sūduva“ džiaugėsi neilgai. Vos po trijų minučių įvartį netyčiomis pelnė Abdelas Njoya, kai į jo kojas atsimušęs kamuolys žaidėjui nieko nedarant įriedėjo į vartus.
Dar po penkių minučių tas pats A. Njoya priėmė kamuolį baudos aikštelėje, išvengė tiek gynėjo, tiek vartininko ir iš maždaug metro pasiuntė kamuolį įvartus. Ši pergalė „Hegelmann“ komandai leido užsitikrinti antrąją vietą A lygoje, tuo tarpu visus tris iki tol buvusius tarpusavio mačus laimėjusi „Sūduva“ sezoną baigė ketvirta.
Kitose turo rungtynėse nugalėtojo titulą jau gerokai anksčiau užsitikrinęs „Kauno Žalgiris“ namie nulinėmis lygiosiomis sužaidė su Gargždų „Banga“, savų sirgalių protesto sulaukusi Alytaus „Dainava“ namie pasiekė lygiąsias 1:1 su lentelės kaimynais Vilniaus „Riteriais“, o Šiaulių „Šiauliai“ taip pat lygiosiomis 2:2 sužaidė su Telšių „Džiugu“.
Vilniaus ŽalgirisMarijampolės Sūduvafutbolo klubas Panevėžys
Rodyti daugiau žymių