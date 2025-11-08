Drąsus sirgalių pareiškimas A lygoje: „Skęskite savo gėdoje“

Per 35 turus vos 17 taškų surinkusi „Dainava“ jau prieš keletą turų prarado bet kokias viltis išlikti aukščiausiame Lietuvos futbolo divizione. Nepatenkinti savo komandos pasirodymu sezone ištikimiausi klubo fanai „Dzūkų tankai“ savo neviltį išreiškė protestu.
17-ąją paskutiniojo turo rungtynių su lentelės kaimynais Vilniaus „Riteriais“ minutę fanai, pažymėdami, kad būtent tiek taškų buvo surinkta sezone, uždegė fajerius, išmetė juos į aikštę, pakabino plakatą su užrašu „Skęskite savo gėdoje“ ir paliko tribūnas.
Likusias rungtynes aktyviausių fanų tribūna, visoje Lietuvoje garsėjanti savo palaikymu, buvo tuščia.
Praėjusios savaitės rungtynėse su Gargždų „Banga“ „Dzūkų tankų“ atstovai ironiškai fotografavosi prie rungtynių švieslentės po kiekvieno praleisto įvarčio. Tai daryti jiems teko gana dažnai, mat jų palaikoma komanda dvikovą pralaimėjo net 0:6.
Rungtynės baigėsi lygiosiomis 1:1, kas lėmė, kad finalinėje čempionato įskaitoje „Dainava“ liko paskutinė – dešimta, o juos nuo devintos vietos skyrė 8 turnyrinės lentelės taškai.