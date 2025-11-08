SportasFutbolas

Drąsus sirgalių pareiškimas A lygoje: „Skęskite savo gėdoje“

2025 m. lapkričio 8 d. 16:49
Lrytas.lt
Alytaus „Dainavos“ futbolininkai paskutinio A lygos turo rungtynes turėjo baigti be savo ištikimiausių sirgalių.
Daugiau nuotraukų (1)
Per 35 turus vos 17 taškų surinkusi „Dainava“ jau prieš keletą turų prarado bet kokias viltis išlikti aukščiausiame Lietuvos futbolo divizione. Nepatenkinti savo komandos pasirodymu sezone ištikimiausi klubo fanai „Dzūkų tankai“ savo neviltį išreiškė protestu.
17-ąją paskutiniojo turo rungtynių su lentelės kaimynais Vilniaus „Riteriais“ minutę fanai, pažymėdami, kad būtent tiek taškų buvo surinkta sezone, uždegė fajerius, išmetė juos į aikštę, pakabino plakatą su užrašu „Skęskite savo gėdoje“ ir paliko tribūnas.
Likusias rungtynes aktyviausių fanų tribūna, visoje Lietuvoje garsėjanti savo palaikymu, buvo tuščia.
Praėjusios savaitės rungtynėse su Gargždų „Banga“ „Dzūkų tankų“ atstovai ironiškai fotografavosi prie rungtynių švieslentės po kiekvieno praleisto įvarčio. Tai daryti jiems teko gana dažnai, mat jų palaikoma komanda dvikovą pralaimėjo net 0:6.
Rungtynės baigėsi lygiosiomis 1:1, kas lėmė, kad finalinėje čempionato įskaitoje „Dainava“ liko paskutinė – dešimta, o juos nuo devintos vietos skyrė 8 turnyrinės lentelės taškai.
Alytaus DainavaDzūkų tankaiLietuvos futbolo A lyga

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.