Nyderlandai patvirtino sudėtį atrankos mačui su Lietuva: atvyks didžiausios žvaigždės

Lapkričio 14 dieną olandai Varšuvoje žais žūtbūtines rungtynes su Lenkijos rinktine, o lapkričio 17-ąją namuose paskutinėse atrankos ciklo rungtynėse priims Lietuvos rinktinę.
Tos rungtynės prasidės 21.45 val., jas tiesiogiai stebėti bus galime LRT PLIUS kanalu ir portale LRT.lt. Šioms rungtynėms Nyderlandų ekipos treneris pasirinko didelę dalį tos pačios sudėties, kuri prieš kiek daugiau nei porą mėnesių lankėsi ir Kaune.
Primename, kad tame susitikime svečiai anksti išsiveržė į priekį 2:0, tačiau lietuviai demonstravo charakterį ir dar pirmame kėlinyje po Gvido Gineičio ir Edvino Girdvainio įvarčių išlygino rezultatą iki 2:2. Nyderlandų ekipa po pertraukos visgi pelnė pergalingą įvartį ir laimėjo tą susitikimą 3:2.
Nyderlandų rinktinės sudėtis rungtynėms su Lenkija ir Lietuva:
Vartininkai
- Markas Flekkenas (Lėverkuzeno „Bayer“, Vokietija)
- Robinas Roefsas („Sunderland“, Anglija)
- Bartas Verbruggenas („Brighton“, Anglija)
Gynėjai
- Nathanas Ake („Manchester City“, Anglija)
- Virgilas van Dijkas („Liverpool“, Anglija)
- Denzelis Dumfriesas (Milano „Inter“, Italija)
- Lutsharelis Geertruida („Sunderland“, Anglija)
- Quilindschy Hartmanas („Burnley“, Anglija)
- Janas Paulas van Hecke („Brighton“, Anglija)
- Matthijsas de Ligtas („Manchester United“, Anglija)
- Jurrenas Timberis (Londono „Arsenal“, Anglija)
- Micky van de Venas (Londono „Tottenham Hotspur“, Anglija)
Saugai
- Ryanas Gravenberchas („Liverpool“, Anglija)
- Frenkie de Jongas („Barcelona“, Ispanija)
- Tijjani Reijndersas („Manchester City“, Anglija)
- Jerdy Schoutenas (PSV)
- Xavi Simonsas („Tottenham“, Anglija)
- Quintenas Timberis („Feyenoord“)
- Luciano Valente („Feyenoord“)
Puolėjai
- Memphisas Depay'us (San Paulo „Corinthians“, Brazilija)
- Cody Gakpo („Liverpool“, Anglija)
- Noa Langas („Napoli“, Italija)
- Justinas Kluivertas („Bournemouth“, Anglija)
- Donyellis Malenas („Aston Villa“, Anglija)
- Woutas Weghorstas (Amsterdamo „Ajax“)