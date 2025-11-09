„Premier“ lygoje – dvi nuostabios lygiosios ir triuškinama „Chelsea“ pergalė

Pirmojoje dienos dvikovoje Londono „Tottenham“ namie priėmė „Manchester United“ komandą. Pirmieji pasižymėjo „raudonieji velniai“, kai 32-ąją minutę įvartį galva pelnė vasarą prie komandos prisijungęs Bryanas Mbeumo.
Rezultatą antrojo kėlinio pabaigoje 84-ąją minutę tiksliu smūgiu į viršutinį vartų kampą iš baudos aikštelės vidurio išlygino „Tottenham“ saugas Mathysas Telas. Dar po keletos minučių Londono ekipos fanai jau šokinėjo iš džiaugsmo.
Pirmąją pridėjo laiko minutę Richarlisonas taip pat smūgiu galva nukreipė kamuolį į vartus. Iškart po įvarčio puolėjas švęsdamas nusirengė marškinėlius. Visgi pergalės pasiekti nepavyko.
Po kampinio 96-ąją minutę įvartį galva pelnė „United“ gynėjas Matthijsas de Ligtas ir rungtynės baigėsi rezulatyviomis lygiosiomis 2:2.
Dvikovą Mančesterio futbolininkai baigė dešimtyje. Puolėjas Benjaminas Šeško dėl traumos buvo priverstas palikti aikštę, o kadangi visus keitimus „United“ treneris Rubenas Amorimas jau buvo išnaudojęs, lemiamas minutes svečiai žaidė dešimtyje.
Iškart po šios kovos sekė dar vienas puikus susitikimas, kai daug kam netikėtai lygos ketvertuke esanti „Sunderland“ komanda namie priėmė čempionato lyderius Londono „Arsenal“ futbolininkus.
Pirmajame kėlinyje pirmieji pasižymėjo būtent „Sunderland“, kai ekipos gynėjas Danielis Ballardas 36-ąją minutę po lengvo chaoso prie baudos aikštelės ribų pasiuntė kamuolį į vartus.
Antrajame kėlinyje sekė du „Arsenal“ įvarčiai iš eilės. Pirmasis 54-ąją minutę pasižymėjo saugas Bukayo Saka, vėliau lygiai po 20 minučių rezultatą persvėrė Leandro Trossardas.
Vis dėlto paskutiniai iš džiaugsmo šokinėjo „Sunderland“ fanai. 94-ąją minutę po D. Ballardo perdavimo galva kamuolį vadinamosiomis žirklėmis į vartus nukreipė Brianas Brobbey ir rungtynės taip pat baigėsi lygiosiomis 2:2.
Vakarą uždarė Londono „Chelsea“ komanda, namuose priėmusi „Wolverhampton Wanderers“.
Nors pirmajame kėlinyje įvarčių ir nebuvo užfiksuota, Didžiosios Britanijos sostinės ekipa antrojoje rungtynių pusėje perėmė kontrolę į savo rankas. Pirmasis 51-ąją minutę pasižymėjo gynėjas Malo Gusto, po 14 minučių persvarą padvigubino Pedro, o 73-iąją minutę galutinį kirtį sudavė Neto ir „Chelsea“ šventė pergalę 3:0.
Kituose dienos dvikovose Liverpulio „Everton“ namie 2:0 nugalėjo Londono „Fulham“, o Londono „West Ham“ itin rezultatyviame mače 3:2 įveikė „Burnley“.
Anglijos Premier lygaLondono ArsenalSunderland
Rodyti daugiau žymių