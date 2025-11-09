Jubiliejinėse P. Guardiolos rungtynėse „Man City“ sudaužė „Liverpool“

Rungtynes žymiai užtikrinčiau pradėjo Mančesterio klubas. Progą pasižymėti Pepo Guardiolos auklėtiniai turėjo jau 13-ąją minutę, tačiau Erlingo Haalado muštas baudinys buvo atremtas.
Vis dėlto jau 30-ąją minutę tas pats E. Haalandas įvartį įmušė smūgiu galva. Neilgtrukus rezultatą išlygino Virgilas van Dijkas, tačiau jo įvartis po VAR peržiūros buvo neįskaitytas.
Teisėjas nusprendė, kad „Liverpool“ gynėjas Andy Robertsonas stovėdamas nuošalės pozicijoje trukdė „Man City“ vartininkui atremti smūgį. Toks sprendimas sukėlė audrą internete, mat pats A. Robertsonas siekė išvengti smūgio ir pasilenkė smūgio metu.
Po šio sprendimo mačo kontrolę galutinai perėmė rungtynių šeiminkai ir jau po 8 minučių per pirmojo kėlinio pridėtą laiką persvarą padvigubino Nico Gonzalezas.
Lemiamą kirtį 63-iąją minutę sudavė Doku ir „Manchester City“ iškovojo užtikrintą pergalę 3:0 (2:0).
Rungtynėse „Liverpool“ futbolininkai teatliko vieną smūgį.
Tai buvo 1000-asis Mančesterio komandos trenerio Pepo Guardiolos profesionalus mačas trenerio kėdėje. Ispanas per šį įspūdingą kiekį rungtynių yra pasiekęs net 716 pergalių.
Po šios pergalės „Man City“ dar labiau priartėjo prie pirmoje turnyrinės lentelės vietoje esančio Londono „Arsenal“. Dabar šias komandas teskiria 4 taškai.
Kitose sekmadienio „Premier“ lygos rungtynėse Birmingemo „Aston Villa“ namuose 4:0 sutriuškino „Bournemouth“, „Brentford“ 3:1 užtikrintai nugalėjo „Newcastle United“, „Nottingham Forest“ 3:1 susidorojo su „Leeds United“, o Londono „Crystal Palace“ ir „Brighton“ dvikova baigėsi nulinėmis lygiosiomis.
