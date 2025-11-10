SportasFutbolas

Prancūzijos čempionate PSG iškovojo dramatišką pergalę

2025 m. lapkričio 10 d. 09:21
Lrytas.lt
Prancūzijos futbolo čempionate „Ligue 1“ Paryžiaus „Saint-Germain“ per teisėjo pridėtą laiką išplėšė sudėtingą pergalę.
Luiso Enrique auklėtiniai išvykoje 3:2 (2:1) išvykoje palaužė Liono „Olympique“ ekipą.
Pirmajame kėlinyje 3 įvarčiai krito kelių minučių tarpe.
26-ąją minutę svečius į priekį išvedė Warrenas Zaire-Emery, bet po 4 minučių rezultatą lygino Afonso Moreira. Visgi Khvicha Kvarachelia 33-ąją minutę tiksliu smūgiu leido PSG komandai vėl pirmauti.
Rezultatas vėl tapo lygus antrojo kėlinio pradžioje, kuomet įvartį pelnė Ainsley Maitlandas-Nilesas.
PSG nieko pavojingo varžovams pasiūlyti nesugebėjo, tačiau 3-ąją pridėto laiko minutę antrąją geltoną kortelę šeimininkų gretose užsidirbo gynėjas Nicolas Tagliafico.
Paryžiaus klubas pasinaudojo kiekybiniu pranašumu ir 5-ąją teisėjo pridėto laiko minutę Joao Nevesas po kampinio siuntė kamuolį į vartus.
PSG su 27 taškais po 12 rungtynių pirmauja Prancūzijos čempionate, o Liono klubas turėdamas 20 taškų užima 7-ąją poziciją.
