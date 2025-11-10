R. Lewandowskio vedama „Barcelona“ prisivijo taškus barsčiusį „Real“

Katalonai išvykoje 4:2 (3:2) įveikė Vigos „Celta“.
Nugalėtojų gretose 3 tiksliais smūgiais pasižymėjo lenkas R.Lewandowskis, kartą tiksliu smūgiu pasižymėjo Lamine‘as Yamalis.
Šeimininkų komandoje įvarčius mušė Sergio Carreira ir Borja Iglesias.
Tuo tarpu Madrido „Real“ išvykos rungtynėse sužaidė lygiosiomis 0:0 su Madrido „Rayo Vallecano“ ekipa.
Nepaisant išbarstytų taškų, „Real“ pirmauja Ispanijos čempionate. „Barcelona“ su 28 taškais nuo lyderių atsilieka 3 taškais.
BarcelonaMadrido RealIspanijos futbolo čempionatas
Rodyti daugiau žymių