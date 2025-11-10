SportasFutbolas

R. Lewandowskio vedama „Barcelona“ prisivijo taškus barsčiusį „Real“

2025 m. lapkričio 10 d. 11:08
Lrytas.lt
Robertas Lewandowskis Ispanijos futbolo čempionate „La Liga“ surengė įspūdingą pasirodymą, o „Barcelona“ turnyrinėje lentelėje priartėjo prie Madrido „Real“.
Daugiau nuotraukų (1)
Katalonai išvykoje 4:2 (3:2) įveikė Vigos „Celta“.
Nugalėtojų gretose 3 tiksliais smūgiais pasižymėjo lenkas R.Lewandowskis, kartą tiksliu smūgiu pasižymėjo Lamine‘as Yamalis.
Šeimininkų komandoje įvarčius mušė Sergio Carreira ir Borja Iglesias.
Tuo tarpu Madrido „Real“ išvykos rungtynėse sužaidė lygiosiomis 0:0 su Madrido „Rayo Vallecano“ ekipa.
Nepaisant išbarstytų taškų, „Real“ pirmauja Ispanijos čempionate. „Barcelona“ su 28 taškais nuo lyderių atsilieka 3 taškais.
BarcelonaMadrido RealIspanijos futbolo čempionatas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.