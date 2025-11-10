Rungtynės tarp Lietuvos ir Izraelio futbolo rinktinių – be žiūrovų

„Ir mums, ir fanams kiekvienas rinktinės susitikimas namuose yra sporto šventė. Šiuo atveju sprendimą priimti buvo labai sunku, tačiau turėjome daug diskusijų su policija bei kitų viešojo saugumo institucijų atstovais.
Buvome informuoti, kad rungtynių dieną planuojami įvairūs protestai, todėl nenorime, jog jie persikeltų ir į futbolo aikštę“, – sprendimą komentavo Lietuvos futbolo federacijos prezidentas Edgaras Stankevičius.
Lietuvos futbolo federacija pabrėžia, jog šios rungtynės nevienareikšmiškai vertinamos visos šalies futbolo bendruomenės, ypač po viešoje erdvėje pasirodžiusių raginimų jas boikotuoti.
Federacija visuomet palaiko dialogą ir su „Vyčio tribūna“ – tarp ištikimiausių sirgalių nuomonės dėl šių rungtynių taip pat išsiskyrė, tad aktyvaus palaikymo šiame susitikime nebūtų buvę.
Įsigijusieji bilietus į šias rungtynes galės atsiimti pinigus nuo šiandien, lapkričio 10 dienos. Bilietų grąžinimas vyks KAKAVA.LT bilietų platinimo platformoje. Bilietų pirkėjai gaus visą reikiamą informaciją apie grąžinimo tvarką.
Po šių rungtynių lietuvių laukia kelionė į Amsterdamą, kur lapkričio 17 dieną Edgaro Jankausko auklėtiniai sužais paskutines pasaulio čempionato atrankos ciklo rungtynes su grupės favorite – Nyderlandų rinktine.
Nepaisant nelengvo 2025 metų laikotarpio aikštėje, sirgalių palaikymas stadione buvo įspūdingas – namų rungtynės pasaulio čempionato atrankoje Kaune sutraukė vidutiniškai po 11,2 tūkst. žiūrovų.
Vyrų rinktinę kviečiame palaikyti stebint tiesioginę transliaciją per LRT PLIUS kanalą ir portale LRT.lt. Rungtynių pradžia – 19.00 val. Rungtynes gyvai stebės tik Lietuvos ir Izraelio rinktinių atstovai.
