Vilniaus mero spaudimas padėjo: T. Burgaila pasiekė susitarimą dėl „Žalgirio“ dalių įsigijimo

Tv3 žurnalistas Mantas Krasnickas skelbia, jog T.Burgaila susitarė su Mindaugu Nikoličiumi dėl šiam priklausančių trijų klubo dalių įsigijimo.
Taip pat pridedama, jog pozityvios derybos ir su buvusios vadovės Vilmos Venslovaitienės atstovais, dėl trijų dalių įsigijimo. Tiesa, viena iš šių dalių yra areštuota.
Spalio 24 dieną buvo surengta speciali spaudos konferencija, kurioje „Žalgirio“ direktorius Mindaugas Kasperūnas ir visuomenininkas Andrius Tapinas atskleidė nepavydėtiną klubo situaciją ir galimus milžiniškus įsiskolinimus, o Vilniaus meras Valdas Benkunskas netgi kėlė spaudimą dalininkams greičiau spręsti situaciją apeliuodamas į tai, jog klubo gali iš viso nebelikti ir dalininkų turimos klubo dalys taptų bevertėmis.
Jau anksčiau buvo kalbėta, jog atėjus T.Burgailai situacija klube nesikeistų ir direktoriaus pareigas toliau užimtų M.Kasperūnas.
Vilniaus „Žalgiris“ šeštadienį užbaigė A lygos sezoną, kuriame užėmė 3-ąją vietą.
