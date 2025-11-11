C. Ronaldo atskleidė, kada baigs karjerą

Kalbėdamas su CNN portugalas iš pradžių pajuokavo, kad jo minimas „greitai“ yra po dešimties metų, tačiau vėliau patikslino savo žodžius.
„Kaip esu sakęs ir anksčiau, dabar jaučiuosi labai gerai, mušu įvarčius, esu greitas, tikslus, mėgaujuosi žaidimu rinktinėje. Bet būkim atviri – kai sakau „greitai“, tai greičiausiai yra vieneri-dveji metai, kai dar žaisiu“, – teigė C. Ronaldo.
Paklaustas, ar kitą vasarą vyksiantis pasaulio futbolo čempionatas bus jam paskutinysis, futbolininkas patvirtino tokius žodžius.
„Taip, būsiu 41-erių. Dar nežinau, mėgaujuosi momentu, bet kai sakau, kad tai bus greitai, tai bus labai greitai. Žaidžiu pastaruosius 25 metus, atidaviau viską, klubuose ir rinktinėje pasiekiau rekordus. Mėgaukimės ir gyvenkime dabartiniame momente“, – sakė jis.