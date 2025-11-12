E. Jankauskas prieš kontrolinę kovą su Izraeliu: „Tai bus svarbios rungtynės ir galimybė pasiekti rezultatą“

„Tai yra svarbios rungtynės, galimybė pasiekti rezultatą, pasirodyti. Bus daug sirgalių prie televizijos ekranų, jų nebus stadione, bet tai neturėtų turėti jokios įtakos mūsų nusiteikimui, atsidavimui, norui ir pergalės siekiui.
Izraelis yra labai techniška komanda, treniravimo metodologija yra labai skirtinga – ten vaikai yra drąsinami žaisti vienas prieš kitą, kontroliuoti kamuolį, apeidinėti varžovus. Matosi, kiek jie praleidžia laiko varžovų baudos aikštelėje, kokius įvarčius muša.
Tai yra tas komponentas, kurio mums labai trūksta – kad mes gerai jaustumėmės varžovo baudos aikštelėje. Bet tam reikia geros technikos, drąsos.
Būtent tuo ta komanda pasižymi. Ieško pergalių, tai surišta ir su kamuolio praradimo rizika, bet yra tokie susitarimai, nebijo prarasti kamuolio.
Savo ruožtu, mes žinome, kaip išnaudoti tuos perimtus kamuolius – greitu perėjimu į ataką. Manau, kad kažkas panašaus į šitą scenarijų turėtų būti rytoj“, – sakė rinktinės treneris.
Šįkart į stovyklą kvietimo sulaukė ir Motiejus Burba, kuriam tai yra pirmas toks įvertinimas. Čia jis pakeis stovykloje dėl asmeninių priežasčių nedalyvaujantį Artūrą Dolžnikovą.
„Visas Motiejaus sezonas yra geras. Galima pažiūrėti prieš tai – tai nebuvo lengvas kelias, žaidė antroje komandoje, buvo paskolintas kitoms ekipoms, bet neprarado to noro, alkio tobulėti ir žaisti. Kur likimas jį metė, ten jis ir žaidė, kaip tikras profesionalas.
Šįkart rinkomės iš kelių žaidėjų, išklausėme trenerius, pas kuriuos jis žaidė, tai jo ta fizinė forma paskutiniame A lygos rate parodė, kad jis yra labai kokybiškas žaidėjas, kuris gavęs galimybę, ja puikiai pasinaudoja. Tai yra tie dalykai, kurie lemia, kai renkiesi žaidėją“, – dėstė E. Jankauskas.
Po rungtynių Lietuvos rinktinė savaitgalį keliaus į Amsterdamą, kur rungtynėmis su Nyderlandais baigs pasirodymą pasaulio čempionato atrankos turnyre.