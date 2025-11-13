Visų pirma, A. Tapinas paskelbė, kad trenerio pareigose darbą tęs šį sezoną Vladimirą Čeburiną prie ekipos vairo pakeitęs Rolandas Džiaukštas, kurio darbą A. Tapinas apibūdino kaip supersėkmingą.
Apie naujienas pirmiausia buvo pranešta dviems aktyviausioms klubo fanų bendruomenėms: „Pietų IV“ ir „Žaliai baltas Vilnius“.
Kiek vėliau savo „Facebook“ įraše visuomenininkas paskelbė, kad naujasis „Žalgirio“ tikslas – parduoti tūkstantį abonementų.
„Skirtingai nei anksčiau - klubas džiaugsis visais rėmėjais, nuo didžiųjų ir generalinių, iki nedidelių šeimos verslų, kurie nori ir gali prisidėti. Nes tai tikrai bus mūsų visų klubas. Bet svarbiausia - nuo šiandien bendrom jėgom padaryti taip, kad stadione būtų žmonių. Pirmas žingsnis - sezono abonementai“, – teigė A. Tapinas.
„Pernai jų buvo parduota apie 100 (be Pietų IV ir ŽBV), taip, rimtai - 100. Kai vakar fanams pasakiau, kad iškeltas tikslas - 1000, buvo nepatikliai purtomų galvų, – dalijosi A. Tapinas. – Puiku - pirmas iššūkis. 1000 abonementų. Galėsite matyti, kaip mums sekasi.“
„Laisvės TV“ įkūrėjas taip pat atskleidė, kad apie pastarųjų mėnesių įvykius, kai iš klubo pasitraukė Vilma Venslovaitienė ir fanų dėka atsistatydino treneris Vladimiras Čeburinas, o klubas nepaisant užklupusių skolų iš paskutiniųjų stengėsi prasibrauti į Europos turnyrus, yra kuriamas dokumentinis serialas.
„Atskleisiu nedidelę paslaptį, kad jau kelis mėnesius kiekvieną “Žalgirio” momentą, kiekvieną dramą, įtampą, nusivylimą ir nerimą fiksuoja mūsų kameros. Aikštėje, rūbinėse, baruose, namuose ir netgi privačiuose lėktuvuose. Ir kitą sezoną pradėsime su unikaliu produktu - dokumentiniu serialu, kuris tikrai patiks ir “Welcome to Wrexham” ar “Drive to survive” fanais, ir tiems, kurie gal visiškai nesidomi futbolu“, – teigė A. Tapinas.