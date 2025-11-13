SportasFutbolas

Kontrolinės rungtynės – Lietuva namie už uždarų durų žaidžia su Izraeliu

2025 m. lapkričio 13 d. 18:30
Lietuvos vyrų futbolo rinktinė ketvirtadienio vakarą Kauno stadione žaidžia draugiškas rungtynes, o mūsiškių varžove yra Izraelio nacionalinė ekipa. Mačas vyksta nuo 19 val.
Šios rungtynės dėl saugumo sumetimų yra žaidžiamos už uždarų durų. Šios dienos Lietuvos rinktinės varžovas pastaruosius tris kartus džiaugėsi pergale prieš mūsų ekipą. Pastarąjį kartą abi šios rinktinės žaidė dar 2004 metais. Pasaulio futbolo čempionato atrankoje tiek Lietuva, tiek ir Izraelis neturi jokių šansų patekti bet į atkrintamąsias šio etapo kovas.
Po šių rungtynių Lietuvos rinktinė savaitgalį keliaus į Amsterdamą, kur G grupės paskutinėmis rungtynėmis su Nyderlandais baigs pasirodymą pasaulio čempionato atrankos turnyre. Lietuviai užima ketvirtąją vietą su 3 taškais ir vienu lenkia autsaiderę Maltą. Pirmauja grupėje 16 taškų turintys Nyderlandai. Pirmoje akistatoje lietuviai užkūrė rimtą pirtį olandams, tačiau šie šiaip ne taip išnešė sveiką kailį iš Kauno, laimėję 3:2.
