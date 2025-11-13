SportasFutbolas

Pokytis Lietuvos rinktinės sudėtyje: saugą keičia jo komandos draugas

2025 m. lapkričio 13 d. 13:03
Lrytas.lt
Likus septynioms valandoms iki Lietuvos futbolo rinktinės draugiško mačo su Izraeliui Lietuvos futbolo federacija (LFF) paskelbė apie pokytį nacionalinės ekipos sudėtyje.
Saugas Eligijus Jankauskas treniruotėje pajuto atsinaujinusius raumens skausmus ir rungtynes praleis. Jį rinktinėje pakeis E. Jankausko komandos draugas FA „Šiauliai“ ekipoje Gabrielius Micevičius.
E. Jankauskas praėjusį A lygos sezoną iš viso per 28 sužaistas rungtynes įmušė 18 įvarčių ir atliko 3 rezultatyvius perdavimus. G. Micevičiaus statistika kuklesnė – 3 įvarčiai ir 5 rezultatyvūs perdavimai.
22-ejų G. Micevičius bus registruotas rungtynėms su Izraeliu bei taip pat vyks ir į išvykos susitikimą su Nyderlandų rinktine.
Lietuvos ir Izraelio dvikova ketvirtadienio vakarą bus neįprasta – į jas negalės patekti žiūrovai. Pasak LFF, taip buvo nuspręsta dėl saugumo sumetimų.
Rungtynių pradžia – 19:00 val.
Lietuvos vyrų futbolo rinktinėIzraelio vyrų futbolo rinktinėdraugiškos futbolo rungtynės

