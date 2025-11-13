Šiaulių „Gintrą“ palieka komandos treneris

Su S. Beeksu priešakyje „Gintra“ 24-ąjį kartą tapo Lietuvos čempione, iškovojo Baltijos lygos bronzos medalius, o UEFA Čempionių lygos antrojo atrankos etapo turnyre, kuris vyko Šiauliuose, pasiekė finalą.
Tai leido komandai debiutuoti naujajame UEFA moterų Europos taurės turnyre, kuriame geltonai juodos namuose iškovojo įsimintiną pergalę prieš Danijos vicečempiones FC „Nordsjælland“. Tiesa, išvykoje gintietėms teko pripažinti varžovių pranašumą bei užleisti kelią tolyn.
Treneris komandą palieka dėl šeimyninių priežasčių. Nors S. Beeksas yra britas, su šeima jau daugelį metų gyvena Suomijoje, Alandų salose. Prieš stodamas prie Lietuvos čempionių vairo UEFA Pro licenciją turintis 54-ejų metų strategas vadovavo būtent „Aland United“ moterų komandai.
„Esu be galo dėkingas visai „Gintros“ organizacijai – vadovybei, personalui, žaidėjoms ir visiems, kurie prisidėjo prie šio kelio. Tai buvo ne tik sportinis, bet ir žmogiškas nuotykis.
Šis klubas turi ypatingą charakterį ir tradicijas, kurios įkvepia. Džiaugiuosi galėjęs būti šios istorijos dalimi ir linkiu komandai dar daug pergalių ateityje“, – atsisveikindamas sakė S. Beeksas.
Klubo direktorius Mantas Radavičius pabrėžė, kad Steve’as per trumpą laiką paliko ryškų pėdsaką tiek aikštėje, tiek už jos ribų: „Steve’as atvyko su aiškia vizija, profesionalumu ir pagarba mūsų klubo vertybėms. Jis sugebėjo suvienyti komandą, atgaivinti pasitikėjimą ir parodyti, kad net po sudėtingų momentų įmanoma grįžti stipresniems. Dėkojame jam už nuoširdų darbą, užsispyrimą ir energiją, kurią įdėjo į mūsų komandą. Neužverdami durų ateičiai, linkime jam sėkmės naujuose iššūkiuose“.
Atsisveikinusi su S. Beeksu „Gintra“ pradeda naujo komandos stratego paieškas.