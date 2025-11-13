SportasFutbolas

Šiaulių „Gintrą“ palieka komandos treneris

2025 m. lapkričio 13 d. 17:07
Lrytas.lt
Šiaulių „Gintra“ atsisveikina su 2025 metų sezone komandai vadovavusiu strategu Steve’u Beeksu. Britų specialistas įsirašys į klubo istoriją ne tik kaip dar vienas treneris atvedęs komandą į Lietuvos čempionių sostą, bet ir su Saulės miesto ekipa debiutavęs UEFA Europos taurės turnyre.
Daugiau nuotraukų (1)
Su S. Beeksu priešakyje „Gintra“ 24-ąjį kartą tapo Lietuvos čempione, iškovojo Baltijos lygos bronzos medalius, o UEFA Čempionių lygos antrojo atrankos etapo turnyre, kuris vyko Šiauliuose, pasiekė finalą.
Tai leido komandai debiutuoti naujajame UEFA moterų Europos taurės turnyre, kuriame geltonai juodos namuose iškovojo įsimintiną pergalę prieš Danijos vicečempiones FC „Nordsjælland“. Tiesa, išvykoje gintietėms teko pripažinti varžovių pranašumą bei užleisti kelią tolyn.
Treneris komandą palieka dėl šeimyninių priežasčių. Nors S. Beeksas yra britas, su šeima jau daugelį metų gyvena Suomijoje, Alandų salose. Prieš stodamas prie Lietuvos čempionių vairo UEFA Pro licenciją turintis 54-ejų metų strategas vadovavo būtent „Aland United“ moterų komandai.
„Esu be galo dėkingas visai „Gintros“ organizacijai – vadovybei, personalui, žaidėjoms ir visiems, kurie prisidėjo prie šio kelio. Tai buvo ne tik sportinis, bet ir žmogiškas nuotykis.
Šis klubas turi ypatingą charakterį ir tradicijas, kurios įkvepia. Džiaugiuosi galėjęs būti šios istorijos dalimi ir linkiu komandai dar daug pergalių ateityje“, – atsisveikindamas sakė S. Beeksas.
Klubo direktorius Mantas Radavičius pabrėžė, kad Steve’as per trumpą laiką paliko ryškų pėdsaką tiek aikštėje, tiek už jos ribų: „Steve’as atvyko su aiškia vizija, profesionalumu ir pagarba mūsų klubo vertybėms. Jis sugebėjo suvienyti komandą, atgaivinti pasitikėjimą ir parodyti, kad net po sudėtingų momentų įmanoma grįžti stipresniems. Dėkojame jam už nuoširdų darbą, užsispyrimą ir energiją, kurią įdėjo į mūsų komandą. Neužverdami durų ateičiai, linkime jam sėkmės naujuose iššūkiuose“.
Atsisveikinusi su S. Beeksu „Gintra“ pradeda naujo komandos stratego paieškas.
Šiaulių Gintra-Universitetas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.