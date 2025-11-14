SportasFutbolas

„Kauno Žalgiris“ išsiskyrė su gynėju

2025 m. lapkričio 14 d. 13:47
2026-ųjų sezone FK „Kauno Žalgirio“ gretose sirgaliai neišvys šiemet su komanda Lietuvos čempionu tapusio Dejano Kerkezo. Pasibaigus kontraktui futbolininkas ieškosis naujos komandos.
29-erių serbas prie komandos prisijungė jau pačioje pasiruošimo sezonui pabaigoje ir vietos startinėje komandos sudėtyje taip ir neišsikovojo.
Lietuvos čempionate futbolininkas į aikštę žengė aštuonis kartus, trejas rungtynes sužaidė LFF taurės turnyre, o UEFA Konferencijų lygos atrankoje pasirodė dviejuose susitikimuose.
„Aš norėčiau padėkoti savo komandos draugams, treneriams, visiems darbuotojams bei sirgaliams. Laimėti pirmą klubo titulą istorijoje yra kažkas tokio, ką visada atsiminsiu ir vertinsiu. Tikiu, kad ateityje šis klubas bus dar sėkmingesnis“, – Žalgiris.lt atsisveikindamas tarė gynėjas.
„Kauno Žalgiris“ dėkoja futbolininkui už profesionalumą aikštėje ir už jos ribų bei linki sėkmės tolimesnėje karjeroje.
