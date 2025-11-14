Beprotybė gatvėse vidury nakties: L. Messi neįtikėtinai pasitiktas Afrikos šalyje

Argentinos ir Angolos rinktinės šiandien sužais draugiškas rungtynes, skirtas paminėti Angolos nepriklausomybės 50-mečiui. Kaip pastebi futbolo fanai, tai yra šiek tiek ironiška, kadangi atsiskyrimui nuo Portugalijos yra pakviečiama didžiausios Portugalijos futbolo žvaigždės Cristiano Ronaldo amžinas konkurentas Lionelis Messi.
Pastarasis Angolos sostinėje Luandoje buvo sutiktas tikrai įspūdingai. Naktį iš oro uosto vykstantį Argentinos rinktinės autobusą, nors šis nė karto ir nesustojo, gatvėse pasitiko tūkstančiai fanų.
Argentinos autobusą lydėjo karinė technika, o futbolininkus prie „Hotel de Convencoes de Talatona“ viešbučio Luandoje saugojo kariškiai.
„Sport News Africa“ praneša, kad L. Messi ir Argentinos atvykimas kainavo apie 12 milijonų JAV dolerių. Tuo pat metu bilietai, pasak „TYC Sports“ žurnalisto Gastono Edulio, buvo parduodami kone dykai – vos už dolerį, todėl tikimasi, kad Lapkričio 11-osios stadionas, talpinantis 48,5 tūkstančio fanų, bus užpildytas sklidinai.
Prieš išskrisdami į Luandą Argentinos futbolininkai surengė atvirą treniruotę Ispanijos mieste Elčėje, kurios stadione stebėti pasaulinio garso žvaigždžių susirinko apie 25 tūkstančiai žmonių. Vėliau iš Alikantės oro uosto Argentinos futbolo rinktinė skrido tiesiai į Angolą.
Žurnalistas Rui Almeida praneša, kad skrydis buvo pilotuojamas ir aptarnaujamas išskirtinai Angolos piliečių. Nors pirminis planas vengiant ažiotažo buvo atskristi rungtynių dienos rytą, planai pasikeitė ir Argentinos rinktinė atvyko likus dienai iki dvikovos.
Tuo tarpu Madrido „Atletico“ argentiniečiai Julianas Alvarezas, Naguelis Molinas ir Giuliano Simeone į Angolą atvykti negalėjo, nes laiku nepasiskiepijo nuo geltoniukės – privalomojo skiepo norint patekti į šalį.
Rungtynių pradžia – 18:00 val. Lietuvos laiku.
