Ispanija pasaulio atrankoje nepraleido dar nė vieno įvarčio, tačiau dar kelialapio neturi

E grupėje ir toliau nepralaimi Ispanijos ekipa, kuri įveikė svečiuose Sakartvelą 4:0 ir dabar turi 15 taškų. Tačiau ispanai dar negali džiaugtis kelialapiu į pirmenybes, nes jiems į nugarą kvėpuoja Turkija. Pastaroji rinktinė susitvarkė namie su Bulgarija 2:0. Turkai savo sąskaitoje turi 12 taškų. Tiesioginio kelialapio likimas spręsis paskutiniame ture, kur pirmaujančios komandos susikaus Ispanijoje.
Jei ispanams reikia bent lygiųjų, tai turkams reikia tiesiog stebuklo: jie turi įveikti oponentus 13 įvarčių skirtumu. Pirmoje šių ekipų dvikovoje ispanai nugalėjo išvykoje net 6:0. Įdomu, kad šioje atrankoje Ispanija dar nepraleido nė vieno įvarčio.
B grupėje dvi rinktinės pretenduoja į pirmąją vietą – Šveicarija ir Kosovas. Šveicarai įveikė namie švedus 3:1 ir yra surinkę yra 13 taškų. Tuo tarpu Kosovas išvykoje 2:0 palaužė Slovėniją ir turi 10 taškų. Šios dvi ekipos susikirs paskutiniame ture ir išsiaiškins kelialapio savininką. Pirmoje akistatoje šveicarai susitvarkė su kosoviečiais 4:0.
C grupėje škotai nepasinaudojo galimybe pakilti į pirmąją vietą. Grupės olimpe esantys danai netikėtai 2:2 sužaidė su visiška autsaidere Baltarusija, kuri iškovojo pirmąjį tašką. Danai turi 11 taškų, o škotai, kurie turėjo 10 taškų, taip pat netikėtai krito nuo jau aprimusių ir jau nieko nesiekiančių graikų 2:3. Tad galiausiai ir šioje grupėje paskutiniame ture kelialapio likimą tarpusavyje išsiaiškins pirmaujančios ekipos – Škotija ir Danija.
H grupėje ir toliau pirmauja Austrija, kuri turi 18 taškų. Šeštadienį austrai įveikė Kiprą 2:0, o 16 taškų turintys bosniai 3:1 nurungė Rumuniją. Antradienį šios pirmaujančios komandos susitiks Vienoje ir išsiaiškins, kuri rinktinė jau pirks bilietus į čempionatą, o kam dar teks pakovoti atkrintamuosiuose mačuose.
J grupėje pirmaujanti Belgija nesugebėjo įveikti Kazachstano ir sužaidė 1:1 ir dabar turi 15 taškų. Tačiau belgams ant kulnų lipa Šiaurės Makedonija ir Velsas. Pastaroji ekipa vos ne vos 1:0 įveikė autsaiderį Lichtenšteiną. Tad kelialapio savininkas ir atkrintamųjų varžybų dalyvis paaiškės paskutiniame ture. Jo metu belgai turės lengviausią kelią link pirmenybių – varžysis su taškų neturinčiu ir 24 įvarčius praleidusiu Lichtenšteinu. O dėl antrosios vietos grumsis makedonai ir valai.
Į pasaulio čempionatą kelialapius nuo Europos jau iškovojo Prancūzija, Anglija ir Kroatija
Šeštadienio mačų rezultatai
B grupė
Slovėnija – Kosovas 0:2
Šveicarija – Švedija 3:1
C grupė
Danija – Baltarusija 2:2
Graikija – Škotija 3:2
E grupė
Sakartvelas – Ispanija 0:4
Turkija – Bulgarija 2:0
H grupė
Kipras – Austrija 0:2
Bosnija ir Hercegovina – Rumunija 3:1
J grupė
Kazachstanas – Belgija 1:1
Lichtenšteinas – Velsas 0:1