Lietuvos futbolininkai pasiekė Amsterdamą – iškart nuvyko treniruotis

Paskutinės grupės rungtynės tarp Nyderlandų ir Lietuvos pirmadienį prasidės 21.45 val. Lietuvos laiku.
Lietuvos futbolininkai Nyderlandų sostinę pasiekė po dvi su puse valandos trukusio skrydžio. Šeštadienio vakare jie dar surengs treniruotę „SV Rap“ klubo stadione, o sekmadienį oficialioje treniruotėje išbandys ir rungtynių vietą – Johano Cruyffo vardu pavadintą stadioną.
Abi komandos į šias rungtynes ateis po lygiųjų. Lietuviai ketvirtadienį Kaune kontrolinėje akistatoje 0:0 išsiskyrė su Izraelio komanda, tuo tarpu olandai išvykoje 1:1 sužaidė su Lenkijos futbolininkais. Nyderlandų ekipai, kad užimtų pirmą vietą grupėje ir tiesioginį kelialapį į finalinį čempionato etapą, pirmadienio susitikime pakaks lygiųjų.
Rungtynių stadionas pirmą kartą oficialiai buvo atidarytas dar 1996-aisiais, o legendinio futbolininko vardą gavo 2018-aisiais, praėjus dvejiems metams po jo mirties.
Stadionas talpina 55 tūkstančius sirgalių, jame savo rungtynes žaidžia Amsterdamo „Ajax“ klubas, Nyderlandų rinktinė, o anksčiau šis stadionas buvo namais ir amerikietiško futbolo klubui Amsterdamo „Admirals“.
Šiame stadione vyko 1998-ųjų UEFA Čempionų lygos finalas, 2000-ųjų bei 2020-ųjų Europos futbolo čempionatai bei 2013-ųjų UEFA Europos lygos finalas.
Verta paminėti, jog Amsterdamas nėra vienintelis miestas, kuriame Nyderlandai šiais metais žaidė savo namų rungtynes. Prieš tai savo rinktinę priėmė ir Groningenas bei Roterdamas.