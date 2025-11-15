Mače dėl bilieto į A lygą „Neptūnas“ ir „Riteriai“ įvarčių nepelnė

Pirmame kėlinyje komandos apsikeitė grėsmingomis situacijomis. „Riteriai“ atliko ne vieną smūgį, didžiausia grėsmė kilo po Andriaus Kaulinio atakos – kamuolys atsimušė į virpstą.
Klaipėdiečiai iki pertraukos turėjo susikūrę porą galimybių vieno išpuolio metu. Po pakelto kampinio Arthuras Pierino išmušė kamuolį beveik nuo vartų linijos, netrukus Olaide Badmuso bandymas sudrebino skersinį.
Antroji komandų akistata įvyks kitą šeštadienį, lapkričio 22 dieną. Mačo pradžia Vilniaus „Žalgiris“ namų stadione – 14 val.