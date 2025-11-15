SportasFutbolas

Mače dėl bilieto į A lygą „Neptūnas“ ir „Riteriai“ įvarčių nepelnė

2025 m. lapkričio 15 d. 16:13
Lrytas.lt
Video
Pereinamųjų rungtynių serijoje dėl galimybės varžytis A lygoje tarp Klaipėdos „Neptūno“ bei Vilniaus „Riterių“ nugalėtojas spręsis antrame susitikime. Pirmoji akistata uostamiestyje nugalėtojo neišaiškino – 0:0. „Neptūnas“ Pirmoje lygoje užėmė antrąją vietą, o „Riteriai“ A lygoje buvo priešpaskutiniai devinti.
Daugiau nuotraukų (1)
Pirmame kėlinyje komandos apsikeitė grėsmingomis situacijomis. „Riteriai“ atliko ne vieną smūgį, didžiausia grėsmė kilo po Andriaus Kaulinio atakos – kamuolys atsimušė į virpstą.
Klaipėdiečiai iki pertraukos turėjo susikūrę porą galimybių vieno išpuolio metu. Po pakelto kampinio Arthuras Pierino išmušė kamuolį beveik nuo vartų linijos, netrukus Olaide Badmuso bandymas sudrebino skersinį.
Antroji komandų akistata įvyks kitą šeštadienį, lapkričio 22 dieną. Mačo pradžia Vilniaus „Žalgiris“ namų stadione – 14 val.
A lygaVilniaus RiteriaiKlaipėdos Neptūnas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.