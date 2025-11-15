Neįtikėtina bausmė – tiek metų diskvalifikacijos futbolininkas dar nebuvo gavęs

Atskleista ir tos 99 metų bausmės priežastis.
Incidentas įvyko po jaunimo lygos rungtynių. Drausmės bylos duomenimis, po mačo 17-metis žaidėjas puolė varžovą ir pradėjo jį spardyti. Auka pargriuvo, tada atsistojo, bet „Yeremiahu Holon“ žaidėjas vėl bandė pulti.
Drausmės teismas žaidėjo elgesį įvertino kaip atvirą agresiją, nesuderinamą su dalyvavimu varžybose. Bylos medžiagoje teigiama, kad incidentas buvo užfiksuotas vaizdo įraše, kuris tapo pagrindiniu įrodymu.
Bylą nagrinėjęs teisėjas Noamas Leeuwinas pabrėžė, kad tai ne pirmasis futbolininko drausmės pažeidimas. Jaunasis žaidėjas anksčiau buvo nubaustas už agresyvų elgesį.
Jam buvo suteikta galimybė atsitiesti ir ir suprasti savo elgesį – skirta šešių rungtynių diskvalifikacija. Tačiau, pasak N.Leeuwino, naujas incidentas patvirtino, kad ankstesnės priemonės neturėjo jokio poveikio.
Kaltininko komandai taip pat buvo skirta nuobauda. „Yeremiahu Holon“ gavo 2500 šekelių bauda (666 eurai). Be to, klubui buvo skirta trijų taškų bauda bei metų diskvalifikacija iš čempionato. Ši nuobauda bus taikoma, jei komandoje dar pasikartos rimtas drausminis incidentas.
Teismo sprendimas buvo vienas griežčiausių Izraelio jaunimo futbolo istorijoje. Vietos žiniasklaida pažymi, kad tokios diskvalifikacijos dar nebuvo.