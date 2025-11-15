Nyderlandai jau ramūs dėl pasaulio futbolo čempionato, Lietuva netikėtai grupėje tapo autsaidere

Visiškais autsaideriais laikyta Malta penktadienį namie sugebėjo palaužti išvykoje Suomiją 1:0. Vienintelis įvartis krito 82 min., o pasižymėjo Jake Grechas.
Jis aikštėje po keitimo pasirodė 79 min. Malta į vartus smūgiavo vos kartą, o suomiia – net 16 kartų.
Po šios sėkmės maltiečiai su 5 taškais pakilo į 4 vietą, į penktąją paskutinę poziciją nustumdami Edgaro Jankausko kariauną. Mūsiškiai turi 3 taškus ir pirmadienį žais paskutinį atrankos mačą su Nyderlandais.
Pastarieji sužaidė 1:1 su Lenkija ir beveik garantavo sau tiesioginį kelialapį į pasaulio čempionatą JAV, Kanadoje ir Meksikoje.
Šioje akistatoje Jakubas Kaminskis pirmojo kėlinio pabaigoje nuginklavo olandų vartininką ir išvedė Lenkijos rinktinę į priekį 1:0.
Memphis Depay‘us antrojo kėlinio pradžioje atsakė tiksliu smūgiu ir išlygino rezultatą.
Nyderlandai po šios dvikovos turi surinkę 17 taškų ir yra G grupės lyderiai. Lenkai su 14 taškų žengia antri ir jų tikrai jau nepasivys 10 taškų po nesėkmės turintys suomiai.
Nyderlandams paskutiniame ture patyrus pralaimėjimą nuo Lietuvos, o Lenkijai iškovojus pergalę, olandai turi žymiai geresnį pelnytų ir praleistų įvarčių santykį – plius 19 prieš plius 6, tad jie jau gali pirkti bilietus į čempionatą.
Tuo tarpu Lenkija žais atkrintamuosius mačus dėl kvietimo į pirmenybes.