Raudoną kortelę už smūgį airiui į nugarą gavusį C. Ronaldo bandoma gelbėti: jau sugalvotas planas

Tačiau Portugalijos futbolo federacija (FPF) ketina apskųsti puolėjo ir nacionalinės rinktinės kapitono C.Ronaldo galimą diskvalifikaciją po raudonos kortelės 59-ąją rungtynių minutę, kai Airija pirmavo prieš Portugaliją 2:0.
Kaip tikina šaltiniai federacijoje, FPF netrukus pateiks argumentus Tarptautinei futbolo asociacijų federacijai (FIFA) dėl švelnesnės bausmės 40 metų žaidėjui. Portugalija siekia užkirsti kelią galimam C.Ronaldo pirmųjų rungtynių pasaulio čempionate praleidimui.
Portugalijos kapitonas buvo pašalintas iš aikštės už smūgį alkūne į Airijos gynėjo Daroso O'Shea nugarą. FIBA gali imtis ir drastiškų veiksmų prieš C.Ronaldo – jis gali praleisti dvejas ar trejas rungtynes.
Pasak šaltinio, FPF planuoja C.Ronaldo gynimą grįsti trimis argumentais:
1. Airijos rinktinės vyriausiasis treneris Heimiras Hallgrimssonas prieš rungtynes sakė, kad per pirmąsias rungtynes su Portugalija mačo teisėjas stengėsi pataikauti ir išvengti nereikalingų sprendimų prieš C.Ronaldo. Taigi, H.Hallgrimssonas sukūrė įtemptą atmosferą prieš atsakomąsias rungtynes.
2. C.Ronaldo rungtynėse nuolat buvo susidūręs su neleistinais bandymais jį sulaikyti baudos aikštelėje ir tai pateisina jo nepasitenkinimą varžovu elgesiu.
3. Tai buvo pirmasis C.Ronaldo pašalinimas iš aikštės, vilkint rinktinės marškinėlius.
FPF tikisi, kad po jų gynybos C.Ronaldo bus suspenduotas tik vienerioms rungtynėms.
Portugalijos ekipos žaidėjas ir „Manchester United“ saugas Bruno Fernandesas pakomentavo puolėjo C.Ronaldo pašalinimą iš aikštės. „
Šis pašalinimas buvo tiesiog eilinis futbolo įvykis. Tai buvo akimirka, kai Cristiano sureagavo taip pagautas emocijos, bet jam tai brangiai kainavo.
Jis to nenorėjo. Bet galiausiai tai įvyko. C.Ronaldo žino, kad padarė klaidą“, – „Record“ cituoja B.Fernandesą.
Portugalija po penkerių rungtynių F grupėje pirmauja su 10 taškų, tačiau prieš paskutinį turą jai į nugarą kvėpuoja 8 taškus turintys vengrai ir 7 taškus surinkę airiai.
Šios rinktinės susigrums paskutiniame ture tarpusavyje, o Portugalija žais su grupės autsaideriais armėnais, kurie turi 3 taškus ir į nieką nepretenduoja. Pirmoje akistatoje portugalai 5:0 išvykoje nugalėjo armėnus.
