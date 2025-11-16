Pasaulio čempionato atranka: portugalai išsišaipė iš armėnų, airių žaidėjas T. Parrottas sukūrė stebuklų stebuklą

F grupėje praėjusiame rate kovoję airiai, svajoję užimti bent antrąją vietą, privalėjo įveikti Portugaliją ir tai padarė 2:0.
Maža to, antrame kėlinyje nervų nelaikęs portugalų ekipos kapitonas Cristiano Ronaldo pastūmė varžovą į nugarą ir gavo raudoną kortelę.
Tad sekmadienį portugalai privalėjo nugalėti, jei svajojo gauti kvietimą į 2026 metų pirmenybes JAV, Kanadoje ir Meksikoje.
Be išvykusio namo C.Ronaldo žaidę portugalai su kaupu įvykdė keliamą užduotį ir turi kvietimą: jie namie sumalė į miltus autsaiderę Armėniją net 9:1.
Po tris įvarčius armėnams atseikėjo Bruno Fernandesas ir Joao Nevesas. Po vieną įvartį įmušė Renatas Veiga, Goncalo Ramosas ir Francisco Conceicao.
Portugalai surinko 13 taškų, o armėnai liko su 3 taškais.
Kitoje šios grupės rungtynėse sulaukta stebuklo. Prieš dvikovą antrąją vietą užėmę vengrai turėjo 8 taškus, o airiai – 7.
Tad pastariesiems antrąją vietą, kuri garantuoja patekimą į atkrintamuosius mačus, galėjo garantuoti tik pergalė.
Namie žaidė vengrai pirmavo 1:0 ir 2:1, o airiai rezultatą išlygino 80 min., kai pasižymėjo Troy Parrottas.
Teisėjui pridėjus 7 minutes, vengrai bandė išlaikyti rezultatą, bet tas pats T.Parrottas 95-ąją min. pelnė įvartį ir airiai laimėjo 3:2.
Žaidėjas sugebėjo kyštelti koja baudos aikštėje ir šiek tiek pakreipė kamuolio skrydžio kryptį ir šeimininkų vartininkas nesugebėjo jo pagauti.
Įdomu, kad tas pats žaidėjas įmušė abu įvarčius portugalams ir išsaugojo viltį kovoti dėl 2-osios vietos, kuri virto realybe.
Po šių įvarčių T.Parrottas namie tapo tikru didvyriu – Dublino oro uostas jau pusiau rimtai pakeitė pavadinimą į „Parrott“.
Pasaulio futbolo čempionato atrankos turnyro sekmadienio mačai:
D grupė
Azerbaidžanas – Prancūzija 1:0
Ukraina – Islandija 0:0
F grupė
Vengrija – Airija 3:2
Portugalija – Armėnija 9:1
I grupė
Izraelis – Moldova 0:0
Italija – Norvegija 0:0
K grupė
Albanija – Anglija 0:0
Serbija – Latvija 0:1