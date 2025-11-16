Staiga po mačo mirė buvęs Ukrainos rinktinės žaidėjas, išgarsėjęs išskirtiniu įvarčiu Italijai

„Tragiškas įvykis po lapkričio 15 d. Lucke vykusių veteranų rungtynių, kuriose žaidė A.Poluninas, atstovaudamas Charkovo „Metalist 1925“ ekipą.
Buvęs rinktinės žaidėjas pasijuto blogai ir netikėtai mirė. Rungtynės buvo skirtos rinkti finansinę paramą Ukrainos kariuomenei, kuri ginasi nuo Rusijos okupantų“, – rašoma pranešime.
Savo karjerą A.Poluninas pradėjo Dnipro „Dniepr-75“ jaunimo sporto mokykloje, o vėliau tapo pagrindiniu „Dniepr“ klubo žaidėju, su kuria iškovojo pirmąjį klubo istorijoje bronzos medalį Ukrainos čempionate.
Andrijus sužaidė keletą rungtynių Ukrainos nacionalinėje komandoje ir įėjo į istoriją kaip vienintelis Ukrainos žaidėjas, pelnęs įvartį galingai Italijos nacionalinei ekipai iki 2007 metų – 1995 m. lapkričio 11 d. jis po perdavimo smūgiavo į italų vartininko Angelo Peruzzi ginamus vartus ir po rikošeto pelnė įvartį.
Jis iki 2007 metų buvo vieninteliu ukrainiečiu, pelniusiu įvartį Italijai. Po to atėjo Andrijaus Ševčenkos laikai ir šis pasiekimas buvo pagerintas.
A.Poluninas taip pat žaidė daugelyje Ukrainos klubų, įskaitant CSKA, „Kryvbas“ ir „Karpaty“, taip pat Vokietijos klubuose „Nürnberg“, „St. Pauli“ ir „Rot-Weiss“.
Pasitraukęs iš didžiojo sporto, jis dirbo skautų treneriu ir sporto direktoriumi keliuose Ukrainos klubuose.
Jo trofėjų kraityje yra sidabro medalis Ukrainos futbolo čempionate (1992/93), keturi bronzos medaliai (1992, 1995, 1996, 1998) ir Ukrainos taurės finalai (1995, 1997, 1998).