Vilniaus ir Kauno priešpriešą palaikantis futbolo čempionų prezidentas M. Kalnietis: „Krepšinio aikštė visiškai netraukia“

M.Kalnietis 2023 m. sausį sužaidė paskutines profesionalaus krepšininko karjeros rungtynes ir atsisveikino su savo svajonių krepšinio komanda „Žalgiriu“.
„Kalnas išeina iš „Žalgirio“, bet „Žalgiris“ iš Kalno neišeis niekada“, – po dvikovos su „Jonava“ žadėjo vienas ryškiausių visų laikų Lietuvos įžaidėjų ir jau po mėnesio tapo „Kauno Žalgirio“ futbolo klubo prezidentu.
Buvęs krepšinio profesionalas, bet aistringas futbolo sirgalius užsidegęs ėmėsi naujų pareigų.
M.Kalnietis nuo pat pradžių neslėpė ambicijų „Kauno Žalgirį“ paversti stipriausia šalies futbolo komanda ir trečias kartas jam pagaliau nemelavo.
Lietuvos futbolo A lygos čempiono titulą „Kauno Žalgiris“ užsitikrino likus keturiems turams iki sezono pabaigos.
„Geras jausmas“, – šypsojosi 39 metų M.Kalnietis, dabar sau ir komandai keliantis tikslą mokytis iš neišvengiamų klaidų ir toliau irtis pirmyn.
– Su Kauno „Žalgirio“ krepšinio komanda keturiskart tapote LKL čempionu, o dabar futbolo klubas, kurio prezidentas esate, pirmą sykį tapo šalies futbolo čempionu. Ar skiriasi emocijos užkopus į viršūnę? – „Lietuvos rytas“ paklausė M.Kalniečio.
– Kadangi skiriasi mano vaidmuo, tai ir emocijos skirtingos.
LKL čempiono titulas man dažniausiai reikšdavo ir prasidedančias atostogas, o dabar laimėjus čempionatą atsiranda naujų rūpesčių. Jausmas malonus, nes pasirinkome gerą kryptį, bet reikia mąstyti ir apie tai, kas bus toliau.
– Lietuvos krepšinio rinktinės drabužinėje pirmasis įjungdavote „Tris milijonus“. Ar jie skambėjo ir čempionais tapusiems „Kauno Žalgirio“ futbolininkams?
– Ne, aš muzikos jau nejungiu, nes keičiasi kartos ir ta lietuviška muzika, kuri po pergalių skambėdavo rinktinės ar „Žalgirio“ drabužinėse, jaunimo jau nedomina. Dabar dažniausiai skamba nelietuviškos ir man nežinomos dainos.
– Koks apskritai jūsų „Žalgiriui“ buvo šis sezonas?
– Puikus visomis prasmėmis, nes Lietuvoje tapome čempionais, o Europoje nuėjome ilgiausią kelią istorijoje. Įgijome geros patirties, gavome atsakymus į klausimus, ko mums trūksta ir kas neblogai veikia. Sakyčiau, tai buvo ieškojimų ir atradimų sezonas.
Pasisekė, kad laimėjome ten, kur labiausiai rizikavome, su ne itin daug patirties turinčiu treneriu Eivinu Černiausku.
Klube dirbome visi drauge, atsižvelgdami vieni į kitų nuomonę ir tai davė rezultatų.
Nors E.Černiauskas debiutavo kaip vyriausiasis treneris, su užduotimis labai gerai susitvarkė: ne sutriko, o girdėjo, ko nori klubo vadovai. Mes iš savo pusės girdėjome trenerį ir tas komandinis darbas davė vaisių.
– Iš čempionų sosto išstūmėte pernykštį A lygos nugalėtoją Vilniaus „Žalgirį“. Ar dvikovos su šia tą patį pavadinimą turinčia komanda jums išskirtinės?
– Tikiuosi, kad mūsų kovos tik aštrės, nes tai į naudą siekiant populiarinti Lietuvos futbolą.
Labai norėčiau, kad Vilniaus ir Kauno „Žalgirių“ susitikimai taptų sveiku varžymusi. Tokiu, koks yra krepšinyje, kai susitinka „Žalgiris“ ir „Rytas“. Mano nuomone, sporte priešprieša tarp Vilniaus ir Kauno yra išties sveikintina.
– „Kauno Žalgirio“ futbolininkai pastarąjį sezoną kovojo ir klubui istoriniame trečiajame UEFA Konferencijų lygos atrankos etape, kur krito prieš Kerdžalų „Arda“ komandą iš Bulgarijos. Ar apetitas didėja bevalgant?
– Apetitas išties padidėjo, tačiau stengiuosi neatitrūkti nuo žemės. Suprantu, kad įspūdingų rezultatų greitai neįmanoma pasiekti, – pakilę kada nors vis tiek krisime, nes neišvengsime klaidų, iš kurių dar neturėjome progos pasimokyti. Man labiausiai norisi tvaraus augimo.
Sporte neįmanoma vien kilti, todėl tikrai turėsime naujų pamokų, kurias reikės išmokti, kad nukritę vėl galėtume kopti į viršų.
– Kokia šios čempioniškos komandos ateitis?
– Kol kas dar neaišku. Dauguma sutarčių – ilgalaikės, bet ypač legionierių sutartyse yra sąlyga, kad sumokėję kompensaciją jie turi galimybę išvykti. Lietuva nėra jų trokštamiausias kraštas žaisti futbolą.
Todėl po sezono turėsime daug derybų stengdamiesi išlaikyti žaidėjus, nes čempionai tikisi didesnių atlyginimų, o ir jų akys krypsta į užsienio klubus.
Jokių abejonių nėra tik dėl trenerio E.Černiausko. Jis nusipelnė tęsti darbus komandoje, nes šį sezoną sugebėjo iš žaidėjų išspausti viską, kas įmanoma, ir nuvedė komandą į viršūnę.
– 2023 metų sausį baigėte krepšininko karjerą ir tais pačiais metais tapote „Žalgirio“ futbolo klubo prezidentu. Per tris sezonus atvedėte komandą į šalies čempionų sostą. Ką tokio išskirtinio nuveikėte tapęs klubo prezidentu?
– Nėra nieko, ką būčiau padaręs ar laimėjęs vienas. Didelė mūsų komanda, o ypač turintieji daugiau patirties, priėmė ne vieną puikų sprendimą. Tikrai ne vien aš sprendžiu, kas gerai ir kas blogai klubui, bet kai rezultatas geras, dažniausiai aš sulaukiu pagyrų. O kai nepasiseka, irgi į mane dažniausiai baksnojama pirštu.
Labiausiai didžiuojuosi tuo, kad iš krepšinio į futbolą atsinešiau suvokimą, kaip turėtų dirbti profesionalus klubas. Tikiuosi, kad šis supratimas vis labiau įsigali apskritai visame šalies futbole, o tai padeda jam augti.
– Pernai vasarą kalbėdamas su Graikijos žurnalistu sakėte, jog turite vilties, kad „Kauno Žalgiris“ gali paversti futbolą Lietuvos sporto kultūros dalimi. Kaip sekasi dirbti šiuo klausimu?
– Sezono pradžioje labai akcentavau tai, kad privalome būti įdomūs ir prisikviesti žiūrovų į stadioną. Tai buvo viena mūsų strateginių krypčių, kur visai neblogai sekėsi.
Žinoma, per metus neįmanoma visko iš esmės pakeisti, bet mūsų tikslas yra sudominti žmones futbolu, paskatinti juos palaikyti savo miesto komandą, ateiti į stadioną, mėgautis ne tik futbolu, bet ir tuo, kas vyksta šalia aikštės. Siekiame, kad žmonės išties pamėgtų futbolą.
Paskutinėms dvejoms Lietuvos čempionato rungtynėms, saugodami veją ir tikėdamiesi ant jos pavasarį sugrįžti kuo greičiau, iš Dariaus ir Girėno stadiono pasitraukėme į alternatyvią savo aikštę – VDU stadioną. Dėl to šiek tiek sumažėjo lankomumas, kuris atsilieps ir vidurkiui.
Skaičiuojame, kad mūsų rungtynėse šį sezoną lankėsi vidutiniškai po 2 tūkst. aistruolių, o tai – labai neblogai.
– Šalyse, kuriose futbolas populiarumu lenkia krepšinį, pavyzdžiui, Ispanijoje, futbolo ir krepšinio klubai irgi rungtyniauja su ta pačia vėliava ir simboliais – tarkime, „Barcelona“ ar Madrido „Real“ . Bet futbolininkai ten yra daug didesnės žvaigždės, kurių palaikymas krepšininkams itin svarbus. O jums svarbus krepšininkų palaikymas? Ar jie ateina į jūsų rungtynes?
– Labai svarbus ir, sakyčiau, viena didžiausių mūsų klubo stiprybių Lietuvoje yra ta, jog esame itin susiję su krepšiniu.
Krepšinio „Žalgiris“ – tarsi mūsų vyresnysis brolis. Jaučiame ne tik krepšininkų palaikymą, bet ir visos organizacijos dėmesį.
Krepšinio ir futbolo klubų biudžetai yra atskiri, bet drauge dirbame komunikacijos ar rinkodaros srityse, nuolat vieni kitus reklamuojame socialiniuose tinkluose. Kitaip tariant, krepšinio klubas padeda futbolo „Žalgiriui“ būti labiau matomam.
– Šį sezoną turėjote rekordinį 3 milijonų eurų biudžetą. Ar renkant pinigus futbolo klubui „Žalgirio“ vardas turi kokios nors reikšmės?
– Nuolat jaučiu, kad turi. Bet reikšmingas ne tik „Žalgirio“ vardas – ir išskirtinės sąlygos, kurias turime Kaune.
Rėmėjams ir partneriams svarbu, kad rungtynes galime žaisti Dariaus ir Girėno stadione, o mūsų treniruočių bazė Neries krantinėje irgi priklauso Kauno miesto savivaldybei.
– Pavasarį jūsų pavardę buvo galima rasti Kauno maratono dalyvių sąraše. O ar atsiranda laiko ir noro komandiniam sportui – krepšiniui ar futbolui?
– Šiemet debiutavau Kauno maratone bėgdamas pusę maratono, o ateinantį balandį jau planuoju įveikti savo pirmąjį maratoną.
Baigęs krepšininko karjerą kurį laiką kartą per savaitę su draugais žaisdavau futbolą. Krepšinį per tuos metus žaidžiau gal tik porą kartų ir tai paprašytas „Žalgirio“ krepšinio klubo vadovo Pauliaus Jankūno atstovauti klubui per rėmėjų turnyrus.
Krepšinio aikštė visiškai netraukia, o dabar jau likau ir be futbolo, nes jį į šalį nustūmė bėgimas.
Bėgioju išties dažnai, nes po darbų tai padeda išsivalyti mintis.
Bėgdamas kovoju su savimi, nes siekiu rezultatų – noriu įveikti atstumus per užsibrėžtą laiką.
– Su vaikystės draugu P.Jankūnu ilgus metus drauge žaidėte krepšinį, dabar abu atstovaujate Kauno „Žalgiriui“, tik jūs – futbolo, o Paulius – krepšinio klubui. Kiek jūsų mintyse dar liko vietos krepšiniui?
– Labai mažai, nes dabar per televizorių, galima sakyti, žiūriu tik futbolą. Suprantama, niekuomet nepraleidžiu Lietuvos krepšinio rinktinės rungtynių, bet Eurolygoje stebiu tik „Žalgirį“.
Be abejo, apie krepšinį pasikalbu su Pauliumi, nes dažnai susitinkame arenoje ar stadione, tad apie krepšinio „Žalgirio“ reikalus žinau daugiau nei eilinis sirgalius, bet apskritai krepšinio žiūriu mažai. Esu įnikęs į Lietuvos futbolą ir žmonai nelabai patinka, kad visus savaitgalius kiurksau prie televizoriaus stengdamasis nepraleisti nė vienų rungtynių.
Itin domiuosi ir Anglijos „Premier“ lyga – nuo seno palaikau „Liverpool“ klubą.
Kas atstovavo „Kauno Žalgiriui“ šį sezoną?
Vartininkai – Deividas Mikelionis, Jurgis Mikšiūnas, Tomas Švedkauskas.
Gynėjai – Haymennas Bah-Traore (Vokietija), Tautvydas Burdzilauskas, Nosa Edokpoloras (Austrija), Aldayras Hernandezas (Kolumbija), Eduardas Jurjonas, Dejanas Kerkezas (Serbija), Rokas Lekiatas, Anto- nas Tolordava (Sakartvelas).
Saugai – Vilius Armanavičius, Amine’as Benchaibas (Belgija), Ernestas Burdzilauskas, Temuras Čogadzė (Sakartvelas), Oyinlola Kayode (Nigerija), Divine’as Naah (Gana), Fabienas Ourega (Prancūzija), Valdas Paulauskas, Damjanas Pavlovičius (Serbija), Gratas Sirgėdas, Jairas Tava-
resas (Portugalija), Nidas Vosylius.
Puolėjai – Fiodoras Černychas, Dejanas Georgijevičius (Serbija), Tomas Stelmokas.
Treneris – Eivinas Černiauskas, asistentas – Algis Jankauskas, vartininkų treneris – Audrius Ramonas.
