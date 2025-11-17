Buvo pakeista klubo struktūra – išleistos papildomos 10 dalių, kurias įsigijo T. Burgailos kontroliuojama įmonė „Kilo grupė“. Naudojant jam priklausančią investicijų grupę UAB „Lost Astronaut“ prieš tai nupirkus penkias dalis iš Vilmos Venslovaitienės ir Mindaugo Nikoličiaus nuo šiol T. Burgailos kontrolėje – 15 iš 24 klubo dalių.
„Tai nebuvo pirmas žmogus, su kuriuo buvo kalbėta apie labai rimtą prisijungimą prie „Žalgirio“, bet turbūt buvo pirmas žmogus, su kuriuo taip atvirai ir nuoširdžiai bendravosi. Labai norėjosi pasiekti tą susitarimą“, – komentavo M. Kasperūnas.
Kitą sezoną yra planuojamas 4 milijonų eurų biudžetas, tačiau jis dar – negalutinis. Vis dėlto komandos komplektacija jau prasideda dabar, teigia klubo vadovas.
„Aš į viską mėgstu žiūrėti metodiškai, kartais gal net pernelyg. Man norėtųsi tų tikslesnių skaičių, sąskaitų, bet aš suprantu procesus. Atsakymas trumpas – taip, yra aiškiau, daugiau mažiau esame susidėlioję kito sezono komandos biudžetą ir komandos komplektacija prasideda šiandien. Jau prasidėjo vakar. Mes pradedame veikti“, – teigė jis.
Paklaustas, ar šiuo metu vykdomos diskusijos ir derybos ir su kitais verslininkais dėl galimos pagalbos klubui, M. Kasperūnas to nepaneigė.
„Yra žmonių, kurie galėtų prisijungti prie „Žalgirio“ vystymo. Yra žmonių, kuriuos mes galimai norėtume pritraukti prie „Žalgirio“ vystymo. Tų žmonių tikrai yra“, – trumpai atsakė jis.
Visuomenininkas Andrius Tapinas viešai paskelbė, kad naujasis klubo tikslas yra parduoti 1000 sezono abonementų – beveik 10 kartų daugiau nei jų buvo parduota pernai. Ne kartą klubo atstovai minėjo, kad galutinis organizacijos tikslas – užpildyti šiuo metu Vilniuje statomą Nacionalinį stadioną.
Vis dėlto istorija ir kitų klubų patirtis rodo, kad tokiems ambicingiems tikslams įgyvendinti reikalingas vienas svarbus aspektas – kad klubas taptų ne miesto, o visos Lietuvos komanda.
M. Kasperūnas teigė, kad Vilniaus „Žalgiris“ jau dabar Lietuvoje yra didelis vardas, galintis traukti ir traukiantis sirgalius ir už sostinės ribų.
„Žalgiris yra didelis klubas. Mūsų rezultatai gali banguoti, bet iš esmės Lietuvoje mes esam didelis klubas. Mes visą laiką turėjom gerbėjų už Vilniaus ribų. Taip, be abejo mes matom savo fanų bazės plėtrą ir į kitus regionus“, – spaudos konferencijoje sakė komandos direktorius.
Klubo direktorių papildė ir Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas:
„Stadioną užpildyti – taip, šios dienos perspektyvoje tai atrodo kaip labai sunki misija, bet Vilniaus miestas, kuriame gyvena 700 tūkstančių gyventojų, yra labai didelis. Futbolas iš savęs yra sporto šaka numeris vienas. Jeigu bus pasiūlomas geras produktas, kaip tai versliškai beskambėtų, jeigu bus sportinis rezultatas, tai, man atrodo, mes turėsime kitą problemą, kad visi norintys į statomą stadioną nebetilps.
Tai aš to ir palinkėsiu. Vilniaus „Žalgiris“ yra istorinis klubas ir nepaisant to, kad tai yra Vilniaus miesto klubas, jis tam tikra prasme jau yra Lietuvos futbolo klubas. Šiaip tai pirmiausia, man atrodo, vilniečius reikia grąžinti į stadioną, pakviesti į stadioną ir tikrai tos tribūnos bus pilnos.“
A. Tapinas neseniai paskelbė, kad jeigu Vilniaus „Žalgiriui“ pavyks įgyvendinti 1000 parduotų abonementų tikslą, klubo direktorius M. Kasperūnas atbulas bėgs aplink „Žalgirio“ namų stadioną.
Šiuo metu yra parduota jau daugiau nei pusė šiam reginiui reikalingų abonementų.
„Jau čia koridoriuj porąkart pasitreniravau, nes matau, kad teks“, – juokavo M. Kasperūnas paklaustas, ar jau ruošiasi šiam sportiniam iššūkiui.
„Mes kaip tik šiandien su Andrium kalbėjom, tai labai tikimės, kad pavyks daspaust iki savaitgalio, o tada jau su Mindaugu kalbėsim“, – prisidėjo ir T. Burgaila.
„Žiūrėkit – aš galiu bėgioti atbulas, kiek tik reikia – jūs tik pardavinėkit abonementų kuo daugiau, nematau problemos“, – šaltoką spaudos konferencijų kambarį juoku sušildė M. Kasperūnas.
Prieš „Žalgirio“ ateities klubo fanai ir jį palaikantys fiziniai asmenys gali prisijungti ne tik pirkdami abonementus – klubo oficialiame puslapyje šiuo metu yra forma, kurioje žmonės gali siūlyti save ir savo žinias klubui, kaip jam galėtų padėti judėti pirmyn.