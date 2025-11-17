Visų pirma, buvo pranešta, kad dar kartą keitėsi klubo dalininkų struktūra – buvo išleistos 10 papildomų dalių, kurias įsigijo „Kilo grupė“. Ankstesnės klubo dalys, kurias įsigijo T. Burgaila buvo įsigytos jam priklausančio investicinio fondo „Lost Astronaut“.
Po šio pokyčio iš 24 klubo dalių 15 priklauso T. Burgailos įmonėms. Už papildomas 10 dalių buvo sumokėta milijono eurų suma.
„Dabar tiesiog greituoju būdu reikia spręsti pačią finansinę situaciją, nes iki sezono galo reikia 900 tūkstančių, kad būtų užbaigtas sezonas, – situaciją aiškino T. Burgaila. – Mindaugas padarė nuostabų darbą prieš tai, nes kiekvieną paskutinį mėnesį vis surasdavo, iš kur pasiskolinti pinigų. Dabar situacija tokia, kad klubas turi padengti skolą, kad uždarytų sezoną.“
Kaip teigia pats T. Burgaila, „Kilo grupė“ darbuotojams buvo išsiųstas laiškas klausiant, ar jie palaikytų tokį įmonės žingsnį. Pasak verslininko, darbuotojai pritarė gausiai.
„Net neabejoju, kad padės su ateities projekcijom ir padės pakelti vadybą į kitą lygį, nes „Kilo“ dirba tarptautinėse rinkose, Lietuvoje verslo nevykdo, tai tikiu, kad grupė padės Mindaugui, nes jis yra tas žmogus, dėl kurio tikėjimo mes čia susirinkom. Mindaugas atėjo ir paprašė pagalbos. Jis ėjo pas visus ir visų prašė pagalbos ir tiesą sakant, stipriai sužavėjo. Aš asmeniškai noriu sekti Mindaugą ir jo idėjas aplink „Žalgirį“, – teigė T. Burgaila.
Lietuvoje sportas ne kartą yra nukentėjęs nuo to, kai vienam žmogui priklausantis projektas staiga sužlunga arba krenta į finansinę duobę, nes kontrolinį paketą turintis dalininkas iš projekto pasitraukia.
Lrytas paprašytas pakomentuoti tokią spekuliaciją, T. Burgaila atsakė, kad dabartinėje situacijoje kitas žingsnis tiesiog nebuvo galimas.
„Visų pirma tam, kad išspręsta būtų šita situacija, tai buvo absoliučiai privalomas žingsnis. Viskas buvo pasiekę savo tokį raudonumo lygį ir „Žalgiris“ tiesiog neturėjo sutarimo, – spaudos konferencijoje dėstė jis. – Aš siūliau labai aiškiai ir geranoriškai investuoti į Vilniaus „Žalgirį“. Mano mintis buvo tokia: kadangi neradom jokio kito varianto, reikėjo pasiūlyti tam tikrą sumą ir susitarti su buvusiais klubo dalininkais.“
Viešojoje erdvėje su klubu bendradarbiaujantis visuomenininkas Andrius Tapinas paskelbė, kad iš pradžių T. Burgailos pasiūlymas nusipirkti V. Venslovaitienės ir M. Nikoličiaus dalis buvo atmestas, o tik paskutinėmis akimirkomis pasikeitus situacijai transakcija vis dėlto įvyko.
„Tiesą sakant, dėl šito sprendimo labai abejojau ir pergyvenau, nes kaip verslininkas aš tame neatradau jokios racionalios logikos, tai labiau pagalba miestui. Kitas dalykas – labiau papildomo galvos skausmo užsidėjimas. Tu gyvenime nenori turėti daug papildomo galvos skausmo, – juokėsi T. Burgaila. – Bet pakalbėjus su meru ir Mindaugu atrodė, kad šitie žmonės įtikina savo širdimi ir dirba vardan klubo.
Su Andriumi Tapinu mes žinojome vienas kitą, bet artimai nebendravom. Mane įtikino Andriaus noras rodyti tiek dėmesio ir meilės klubui. Įtikino pati mintis, kad jis turi tą pačią utopinę mintį kaip ir mes – padaryti, kad stadionuose būtų tūkstančiai žmonių. Nežinau, ar tai įmanoma Lietuvoje, bet jeigu jau darai utopines mintis, geriau tai daryti su žmonėmis, kurie jomis tiki. Manau, kad Andrius savo kitais darbais ir visuomeniniais pavyzdžiais įrodė, kad jeigu kas ir gali surinkti daug žmonių į vieną vietą, tai tas žmogus tikrai yra Andrius Tapinas.“
Kiek vėliau spaudos konferencijoje perklaustas apie šias derybas ir dėl komandos dėl to išleistą sumą, T. Burgaila atskleidė, kad finansiškai tai tikrai nebuvo parankus jam sprendimas.
„Aš manau, kad aš sumokėjau per didelę kainą ir tie pinigai turėjo eiti į „Žalgirio“ sąskaitą, – pareiškė jis. – Man šiek tiek gaila galbūt viduje, bet nebuvo kitos išeities. Dabar, kai jau praėjo laikas, negaliu sakyti, kad gailiuosi. Kaip tik šiandien po dalininkų susitikimo aš esu labai laimingas, nes dalininkai vienbalsiai priėmė visus sprendimus. Mano galva, čia yra visa esmė. Kai prasideda naujas darinys, tau reikia tos vienybės ir užtikrinumo. Esami dalininkai parodė, kad nori eiti kartu.“
Lietuvoje T. Burgaila plačiajai visuomenei geriausias žinomas kaip TV3 projekto „Rykliai“, kur sėkmingi verslininkai renkasi projektus, į kuriuos norėtų investuoti.
Paprastai šiame šou vyrauja dvi strategijos: arba investuoti į žmones, jų užsidegimą, talentą, arba investuoti į skaičius ir rodomus rezultatus. Paklaustas, ar į Vilniaus „Žalgirio“ projektą būtų investavęs, jei M. Kasperūnas būtų pasirodęs „Rykliuose“, T. Burgaila atskleidė, kad tikriausiai tokio sprendimo priėmęs nebūtų.
„Aš „Shark Tanke“ neatrasčiau verslo logikos, iš tikrųjų, – aiškino verslininkas. – Manau, kad ne, nes čia labiau yra širdies projektai. Sunku atsakyti, kas būtų „Shark Tanke“, čia yra gyvenimo „Shark Tankas“. Esu vilnietis, tai žiūriu per šitą pusę. Mano viena iš svajonių yra atsivesti savo dukrą į gerą lietuvišką futbolo produktą. Ir jeigu tai galėtų nutikti A lygoje, aš labai džiaugčiausi. Kitas dalykas – mes turime statomą stadioną Lietuvoje. Manau, kad „Žalgiris“ turi paruošti save, kad žiūrova tikėtų, kad ten galima susirinkti ir kad ten galima ateiti.“
Šiuo metu investavęs milijoną eurų ir už V. Venslovaitienės ir M. Nikoličiaus dalis sumokėtą neįvartintą sumą, kurios verslininkas nesiryžo atskleisti ir dabar, T. Burgaila bus svarbi Vilniaus „Žalgirio“ dalis.
Spekuliuoti, kaip atrodys jo finansinė pagalba kitame sezone, „Kilo Health“ įkūrėjas nesiryžo.
„Kol kas ne, nes dabar buvo tikslas užtikrinti stabilumą šiam momentui. Tos naujienos negatyvios irgi nepadeda formuoti naujo sezono tikslų. Šiandien buvo priimti sprendimai, kurie užtikrina tą laikiną stabilumą, o čia jau yra mano asmeninis įsipareigojimas padaryti, kad ten viskas būtų gerai. Aš į „Žalgirį“ žiūriu kaip į organizaciją, kuri gali būti tvari ir didinti paramą daugybėj vietų.
Ką dabar rodo ir abonementų pardavimai, kurie sumušė bet kokius rekordus, kurie tik kada nors buvo. Aš nekalbu apie tokius dalykus kaip nekilnojamojo turto mokestis, kur yra rezervas didžiulis. Šiandienai skambindami draugams, įmonių atstovams per kelias dienas, atrodo, turi šimtatūkstantinių pažadų. Aišku, tai yra pažadai, bet manau, kad sėsim ir per artimiausius du mėnesius paruošim ilgalaiką „Žalgirio“ strategiją“, – aiškino jis.
Kaip pagrindinę pokyčių strategiją T. Burgaila įvardijo skaidrumo ir atvirumo fanams didinimą.
„Labai labai tikiuosi, kad „Žalgiris“ gali būti labai tvari ir atvira struktūra. Ko, manau, bent aš pasigedau iki šiol, tai atvirumo, kas yra klube viduje, kodėl tai vyksta ir kaip tai vyksta. Tai turi būti darinys, kuris telkia miestiečius“, – dėstė jis.
Šiuo metu yra planuojamas 4 milijonų eurų preliminarus kito sezono biudžetas.
Visgi nepaisant nuo šiol turėsimos didelės įtakos klubo valdyme, T. Burgaila kištis į klubo sporto reikalus nežada.
„Jaučiuos, kaip tam futbolo menedžery, kur kažkada žaidžiau, – juokėsi jis. – Bet čia yra Mindaugas ir kiti žmonės, kurie geriau nei bet kas kitas tą dalyką išmano. Ir dar noriu pabrėžti, kad dar daug nesuprantu apie futbolo kaip paties sporto specifiką ir ką ten reikia daryt. Mūsų tikslas čia kaip partnerių yra visa komercinė, rinkodaros, komercinė pusė. Kas liečia sporto pusę, Mindaugas čia geriau nei kiti tai žino ir tas poreikis būtent iš ten turi ateiti. Naujasis sporto direktorius irgi turėtų išreikšti savo ne tik norą, bet ir planą.“
„Aš įsivaizduoju padedant iš širdies strategiškai, – vėliau aiškino verslininkas. – Naujosios kartos verslininkai rodo, kad galima kurti globalias struktūras ir globalius kontaktus. Aš manau, kad visų pirma galėsiu „Žalgiriui“ – kad ir kaip juokingai skambėtų – A lygoje pagalvoti apie globalumą iš esmės. Mano galva, Lietuvoje krepšinis yra ta sporto šaka, kur mes turime geresnę infrastruktūrą.
Iš to, ką aš dabar matau, labai gerbiu ir myliu futbolo bendruomenę ir aš jokio vietoje negaliu ir nesu būti geresnis, tačiau kur galėsiu padėti, yra tarptautinis mastas. Kai turi savo akademiją, kurią gali pristatyti partneriams, kai gali susitikti su klubais, kurie žaidžia kažkur kitur Europoje, užmegzti partnerystes, kad pradėtų vykti transferai, būtų pasirašomos sutartys, užsimegztų kontaktai su jais. Čia galiu daugiausia duoti.“
„Man atrodo, kad futbolas turi tapti įdomus ir svarbus, kad pradėtų rastis žmonės stadionuose. Kaip tą padaryti, aš tikrai nežinau, dėl to čia matote Andrių Tapiną. Čia yra ta vieta, kur kažkas turi patikėti, pradėti daryti darbą ir kviesti eiti. Tada galbūt iš to gal kažkas atsiras. Čia yra idėjos vedinas dalykas.“