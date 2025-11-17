SportasFutbolas

Kas pateko į 2026-ųjų pasaulio futbolo čempionatą – 32 iš 48 komandų jau žinomos

2025 m. lapkričio 17 d. 08:03
Iki pasaulio futbolo čempionato lieka vis mažiau laiko. Kitų metų vasarą vyksiančiose pirmenybėse iš viso varžysis net 48 rinktinės, o vietą būsimajame turnyre jau yra užsitikrinusios 32 komandos.
Dar keturi bilietai buvo įteikti praėjusią savaitę – teisę varžytis čempionate iškovojo Norvegijos, Portugalijos, Prancūzijos ir Kroatijos rinktinės.
Jos prisijungė prie anksčiau kelialapius jau laimėjusių komandų – Alžyro, Egipto, Ganos, Žaliojo Kyšulio salų, Pietų Afrikos Respublikos, Kataro, Anglijos, Saudo Arabijos, Dramblio Kaulo Kranto, Senegalo, Japonijos, Naujosios Zelandijos, Irano, Argentinos, Uzbekistano, Pietų Korėjos, Jordanijos, Australijos, Ekvadoro bei Brazilijos.
Turnyre kaip šeimininkės dalyvaus Jungtinės Amerikos Valstijos, Kanada ir Meksika.
Pasaulio futbolo čempionatas vyks kitais metais nuo birželio 11 d. iki liepos 19 d.
