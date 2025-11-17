Kas pateko į 2026-ųjų pasaulio futbolo čempionatą – 32 iš 48 komandų jau žinomos

Dar keturi bilietai buvo įteikti praėjusią savaitę – teisę varžytis čempionate iškovojo Norvegijos, Portugalijos, Prancūzijos ir Kroatijos rinktinės.
Jos prisijungė prie anksčiau kelialapius jau laimėjusių komandų – Alžyro, Egipto, Ganos, Žaliojo Kyšulio salų, Pietų Afrikos Respublikos, Kataro, Anglijos, Saudo Arabijos, Dramblio Kaulo Kranto, Senegalo, Japonijos, Naujosios Zelandijos, Irano, Argentinos, Uzbekistano, Pietų Korėjos, Jordanijos, Australijos, Ekvadoro bei Brazilijos.
Turnyre kaip šeimininkės dalyvaus Jungtinės Amerikos Valstijos, Kanada ir Meksika.
Pasaulio futbolo čempionatas vyks kitais metais nuo birželio 11 d. iki liepos 19 d.