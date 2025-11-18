SportasFutbolas

Rungtynėse dėl vietos pasaulio čempionate – gėdingas slovakų pralaimėjimas vokiečiams

2025 m. lapkričio 18 d. 00:00
Atrankoje į pasaulio futbolo čempionatą Vokietijos ir Slovakijos rinktinės susitiko kovoje dėl tiesioginio bilieto į pagrindinį turnyrą.
Visgi intrigos daug nebuvo ir vokiečiai namuose šventė pergalę 6:0 (4:0).
Prieš rungtynes abi komandos turėjo po 12 taškų savo sąskaitoje.
Jau pirmajame kėlinyje įvarčius pelnė Nickas Woltemade‘as su Serge‘u Gnabry, o prieš pirmosios pusės pabaigą Leroy‘us Sane dar du kartus siuntė kamuolį į vartus.
Antrajame kėlinyje pasižymėjo po keitimo aikštėje pasirodę Ridle‘as Baku ir Assanas Ouedraogo.
Pirmosios tarpusavio rungtynės baigėsi slovakų pergale 2:0.
Kiti rezultatai:
Čekija – Gibraltaras 6:0,
Juodkalnija – Kroatija 2:3,
Šiaurės Airija – Liuksemburgas 1:0.
