A. Skerlos era „Hegelmann“ klube baigėsi

Per penkerius metus trenerio vadovaujama komanda tris kartus pasiekė LFF taurės finalą (2022, 2024, 2025 m.), du kartus iškovojo A lygos sidabro medalius (2024, 2025 m.) ir du sezonus rungtyniavo UEFA Konferencijų lygos atrankoje (2023 ir 2025 m.). Savo darbo laikotarpiu Skerla tapo ilgiausiai komandą treniravusiu strategu klubo istorijoje.
Trenerio pasiekimus puikiai atspindi ir individualūs įvertinimai – A. Skerla ne kartą buvo pripažintas vienu geriausių šalies futbolo trenerių. Jis išrinktas geriausiu 2024 m. sezono A lygos treneriu, taip pat tapo geriausiu mėnesio treneriu net keturis kartus: 2021 m. gegužę, 2023 m. liepą, 2024 m. gegužę ir 2024 m. liepą. Šie apdovanojimai pabrėžia ne tik komandos, bet ir asmeninį jo profesionalumo, taktinio pasirengimo ir lyderystės lygį.
Anot trenerio, šis etapas buvo ne tik profesinis augimas, bet ir stiprus emocinis laikotarpis.
„Komanda brendo, tapo kur kas konkurencingesnė ir sustiprino savo identitetą. Labiausiai įsiminė akimirka, kai supratome, kad galime lygiaverčiai kovoti su lygos lyderiais. Tai suteikė komandai tikėjimo savimi ir patvirtino, kad einame teisingu keliu“, – sakė A. Skerla.
Per penkerius metus klubas, pasak trenerio, keitėsi iš esmės – nuo organizacinės struktūros iki kasdienės darbo kultūros.
„Atvykau į komandą, kuri turėjo ambicijų, bet dar ieškojo savo identiteto. Šiandien tai – visiškai kita ekipa. Klubas tapo struktūruotas, profesionalus, su aiškia ilgalaike vizija. Žaidėjai paaugo tiek taktiškai, tiek psichologiškai. Iš žvalgiusios komandos tapome komanda, kuri žino, ko nori ir kaip to siekti“, – dėstė strategas.
Skerla savo indėliu į klubo istoriją laiko komandos identiteto kūrimą, darbo kultūros įtvirtinimą ir aplinkos, kurioje žaidėjai tobulėja, suformavimą.
„Sukūrėme sistemą, kurioje žaidėjai aiškiai supranta, ko iš jų tikimasi. Tai stabilumas ir augimas, kuriuo labiausiai didžiuojuosi“, – teigė treneris.
Sunkiausiais etapais Skerla įvardijo tris pralaimėtus LFF taurės finalus.
„Tie momentai pareikalavo daug emocinės stiprybės ir tikėjimo procesu. Tačiau komandinė vienybė ir rūbinės charakteris padėjo išlikti ištikimiems savo principams ir kiekvieną nesėkmę paversti pamoka“, – sakė jis.
Treneris taip pat skyrė ypatingą padėką sirgaliams ir klubo bendruomenei.
„Jūsų palaikymas buvo didžiulis, nors ir mūsų tribūnos nėra pačios didžiausios. Kiekviena žinutė, skanduotė ar atvykimas į rungtynes mums labai daug reiškė. Esu dėkingas kiekvienam žaidėjui, štabo nariui ir visiems, kurie dirbo užkulisiuose – jūsų darbas leido komandai augti ir siekti tikslų“, – kalbėjo A. Skerla.
FC „Hegelmann“ direktorius Dainius Šumauskas pabrėžė, kad Skerlos indėlis į klubo istoriją yra neabejotinas.
„Andrius atėjo į klubą tada, kai tik kūrėme savo identitetą A lygoje, o palieka mus tuomet, kai komanda jau tvirtai tarp lyderių. Jis suformavo profesionalumo standartą, sukūrė žaidimo identitetą ir įkvėpė komandą tikėti, kad galime siekti aukščiausių tikslų. Esame dėkingi už jo darbą, ramybę ir lyderystę. Andrius visada bus svarbi „Hegelmann“ istorijos dalis“, – sakė klubo vadovas.
FC „Hegelmann“ dėkoja Andriui Skerlai už penkerius reikšmingus metus ir linki sėkmės tolimesnėje karjeroje.