Pirmasis „Kauno Žalgirio“ naujokas – buvęs Vilniaus „Žalgirio“ žaidėjas

28-erių krašto gynėjas pastaruosius dvejus metus vilkėjo Vilniaus „Žalgirio“ komandos marškinėlius. Per dvejus metus J.Moutachy kartą tapo Lietuvos čempionu, o per daugiau nei 80 rungtynių atliko 9 rezultatyvius perdavimus.
„Orleans“ ir „Troyes“ klubų akademijose Prancūzijoje tobulėjęs futbolininkas profesionalo karjerą pradėjo žemesnėse šios šalies futbolo lygose, o prieš persikeldamas į Lietuvą žaidė „Ligue 2“ pirmenybėse, „Chamois Niort“ ekipoje.
Prancūzijoje gimęs gynėjas 2023–2024 m. taip pat atstovavo Martinikos futbolo rinktinei CONCACAF Tautų lygoje.
Oficialiai „Kauno Žalgirio“ nariu J.Moutachy taps atvykęs į Lietuvą ir praėjęs medicininę patikrą.