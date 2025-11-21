SportasFutbolas

Pirmasis „Kauno Žalgirio" naujokas – buvęs Vilniaus „Žalgirio" žaidėjas

2025 m. lapkričio 21 d. 17:00
Lrytas.lt
FK „Kauno Žalgiris“ pasiekė susitarimą su pirmuoju artėjančio sezono naujoku. Prie Lietuvos futbolo čempionų prisijungs Lietuvoje jau rungtyniavęs Joris Moutachy.
28-erių krašto gynėjas pastaruosius dvejus metus vilkėjo Vilniaus „Žalgirio“ komandos marškinėlius. Per dvejus metus J.Moutachy kartą tapo Lietuvos čempionu, o per daugiau nei 80 rungtynių atliko 9 rezultatyvius perdavimus.
„Orleans“ ir „Troyes“ klubų akademijose Prancūzijoje tobulėjęs futbolininkas profesionalo karjerą pradėjo žemesnėse šios šalies futbolo lygose, o prieš persikeldamas į Lietuvą žaidė „Ligue 2“ pirmenybėse, „Chamois Niort“ ekipoje.
Prancūzijoje gimęs gynėjas 2023–2024 m. taip pat atstovavo Martinikos futbolo rinktinei CONCACAF Tautų lygoje.
Oficialiai „Kauno Žalgirio“ nariu J.Moutachy taps atvykęs į Lietuvą ir praėjęs medicininę patikrą.
