„Bayern“ klubas per čempionatą važiuoja kaip tankas – daužo visus iš eilės

Po pirmojo kėlinio rezultatas buvo 2:2, o šeimininkai „Bayern“ buvo priverstas abu kartus vytis. Tačiau jau po pertraukos šeimininkai pelnė 4 įvarčius. Ketvirtą įvartį į „Freiburg“ vartus pelnė anglas Harry Kane'as.
Tai jau buvo 109-asis anglo įvartis per 114 mačų „Bayern“ komandoje ir 76-asis per 74 mačus Vokietijos pirmenybėse. Miunchenas po 11 mačų iškovojo 10 pergalių it tik kartą sužaidė lygiosiomis.
Pirmaujantis klubas turi 31 tašką ir net 9 taškais dabar lenkia į trečią vietą kritusią Dortmundo „Borussia“.
Pastaroji komanda šeštadienį ir vėl išbarstė taškus, sužaidusi su „VfB Stuttgart“ 3:3. Štutgarto ekipa išsigelbėjo per pridėtą laiką, o pasižymėjo 91 min. Denizas Undavas.
Į antrąją vietą su 23 taškais pakilo Lėverkuzeno „Bayer“, kuris įveikė 3:1 „Wolfsburg“.
„Bundesliga“ čempionatas
„Augsburg“ – „Hamburger SV“ 1:0
Miuncheno „Bayern“ – „Freiburg“ 6:2
Dortmundo „Borussia“ – „VfB Stuttgart“ 3:3
„Heidenheim“ – Menchengladbacho „Borussia“ 0:3
„Wolfsburg“ – Leverkuzeno „Bayer“ 1:3
„Koln“ – Frankfurto „Eintracht“ 3:4
bundeslygaMiuncheno BayernDortmundo Borussia
Rodyti daugiau žymių