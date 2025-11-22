„Liverpool“ krizėje – beviltiškai pralaimėjo ir autsaideriui „Nottingham Forest“

Svečiai išsiveržė į priekį 38 min., kai pasižymėjo brazilas Murillo. Antrasis įvartis į šeimininkų vartus krito 46-ąją min., kai pasižymėjo Nicolo Savona. Trečiasis įvartis buvo pelnytas 79 min., o jį įmušė Morganas Gibbs-White'as.
Tai buvo jau ketvirtasis „Liverpool“ pralaimėjimas per penkis mačus.
Po šios nesėkmės Anglijos čempionas atsidūrė jau 11-oje vietoje su 18 taškų, o „Nottingham Forest“ pabėgo iš autsaiderių zonos ir atsidūrė 17-oje pozicijoje su 12 taškų.
Tuo tarpu sėkmingai 12-ąjame ture sužaidė Londono „Chelsea“, kuri susitvarkė su „Burnley“ ekipa 2:0 (1:0). 7-ąją pergalę sezone laimėjusi „Chelsea“ bent kuriam laikui su 23 taškais pakilo į antrąją poziciją lygoje.
Londono ekipos nesugebėjo aplenkti „Manchester City“, kuris turėjo 22 taškus ir kovojo su „Newcastle United“. Namie žaidęs prie autsaiderių zonos buvęs Niukastlas įveikė 2:1 Mančesterį ir iškovojo 15-ąjį tašką.
Anglijos Premier lyga
Benlio „Burnley“ – Londono „Chelsea“ 0:2
„Bournemouth“ – Londono „West Ham United“ 2:2
„Brighton“ – „Brentford“ 2:1
„Fulham“ – „Sunderland“ 1:0
„Liverpool“ – „Nottingham Forest“ 0:2
„Wolves“ – Londono „Crystal Palace“ 0:2
„Newcastle United“ – „Manchester City“ 2:1
