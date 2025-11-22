„Riteriai“ švenčia – jie lieka A lygos čempionate

Pirmame kėlinyje komandos demonstravo lygų žaidimą. 13-ąją minutę „Riteriai“ išsiveržė į priekį po pakelto kampinio, kai galva kamuolį į vartus nukreipė Vukašinas Bulatovičus. Daugiau grėsmingų epizodų vilniečiai nesukūrė.
31-oji minutė buvo įprasminta gražia svečių ataka – Yoichi Kawachi perdavimą stipriu smūgiu galva pavertė Darius Zubauskas.
Paskutinės pirmojo kėlinio atakos metu Leifas Estevezas suklydo perduodamas kamuolį, tačiau nuo Nikitos Bondarevo išpuolio apsigynė Antonio Tuta.
Strategui Gintautui Vaičiūnui metus į kovą Arvydą Novikovą, šeimininkai sužaidė gerą atkarpą. A. Novikovas surado Leifą Estevezą, jo ataką atrėmė Amiras Agalarovas, tačiau 73-iąją minutę Jonas Usavičius buvo taiklus.
Pergalė lėmė, kad „Riteriai“ lieka A lygoje, o „Neptūnas“ kitą sezoną grumsis toliau Pirmoje lygoje. Pasibaigus čempionatams, Klaipėdos ekipa Pirmoje lygoje buvo antra, o Vilniaus komanda A lygoje priešpaskutinė devinta.