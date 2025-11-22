Į „Camp Nou“ sugrįžusi „Barcelona“ pasismagino su Bilbao klubu

Mačas prasidėjo Roberto Lewandowskio įvarčiu 4 min.
Po to 45-ąją min. pasižymėjo Ferranas Torresas, kuris ir įmušė ketvirtąjį įvartį 90-ąją min. Dar vieną įvartį 48 min. pelnė Ferminas Lopezas.
„Athletic“ dvikovą nuo 54 min. žaidė dešimtyje, nes raudoną kortelę po VAR peržiūros išvydo Oichanas Sancetas.
Po pergalės „Barcelona“ pavijo Madrido „Real“ – abi ekipos turi po 31 tašką. tačiau katalonų etatiniai varžovai yra sužaidę vieneriomis rungtynėmis mažiau.
„La Liga“ čempionatas
Alavės „Deportivo“ – Vigo „Celta“ 0:1
„Barcelona“ – Bilbao „Athletic Club“ 4:0
Pamplonos „Osasuna“ – San Sebiastiano „Real Sociedad“ 1:3
„Villarreal“ – „Mallorca“ 0:0