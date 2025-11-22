SportasFutbolas

Į „Camp Nou“ sugrįžusi „Barcelona“ pasismagino su Bilbao klubu

2025 m. lapkričio 22 d. 20:12
Sugrįžimą į „Camp Nou“ stadioną „Barcelona“ ekipa paženklino įspūdinga pergale. Po rekonstrukcijos atidarytame stadione katalonai susitvarkė su Bilbao „Athletic“ 4:0. Katalonai savo stadione nežaidė nuo 2023 metų.
Mačas prasidėjo Roberto Lewandowskio įvarčiu 4 min.
Po to 45-ąją min. pasižymėjo Ferranas Torresas, kuris ir įmušė ketvirtąjį įvartį 90-ąją min. Dar vieną įvartį 48 min. pelnė Ferminas Lopezas.
„Athletic“ dvikovą nuo 54 min. žaidė dešimtyje, nes raudoną kortelę po VAR peržiūros išvydo Oichanas Sancetas.
Po pergalės „Barcelona“ pavijo Madrido „Real“ – abi ekipos turi po 31 tašką. tačiau katalonų etatiniai varžovai yra sužaidę vieneriomis rungtynėmis mažiau.
„La Liga“ čempionatas
Alavės „Deportivo“ – Vigo „Celta“ 0:1
„Barcelona“ – Bilbao „Athletic Club“ 4:0
Pamplonos „Osasuna“ – San Sebiastiano „Real Sociedad“ 1:3
„Villarreal“ – „Mallorca“ 0:0
