„Arsenal“ dar labiau nutolo nuo besivejančiųjų, „Aston Villa“ įsiveržė į geriausiųjų ketvertą

„Aston Villa“ 12-ojo turo akistatą žaidė išvykoje su vienu iš autsaiderių „Leeds United“ ir pirmame kėlinyje atsiliko: pasižymėjo 8 min. L. Nmecha.
Birmingamas per pirmą kėlinį taip ir nesugebėjo išlyginti rezultato, tačiau jau antrojo kėlinio 48 min. M.Rogersas taiklių smūgiu vis dėlto tai padarė. Toliau atakavusi „Aston Villa“ to paties M.Rogerso dėka 75 min. išsiveržė į priekį 2:1.
Po kelių minučių „Leeds United“ ir vėl traukė kamuolį iš vartų, tačiau po VAR peržiūros dar vienas „Aston Villa“ įvartis nebuvo įskaitytas.
Taip dvikova ir baigėsi. „Aston Villa“ dabar su 21 tašku pakilo į ketvirtąją vietą ir ją gali pasivyti tik dar savo mačą žaisiantis „Manchester United“. Tuo tarpu „Leeds United“ su 11 taškų yra aštuonioliktoje vietoje.
Anglijos čempionato lyderis Londono „Arsenal“ nuo artimiausio varžovo jau atitrūko 6 taškais. Sekmadienį Londono ekipa susitvarkė su „Tottenham Hotspur“ klubu 4:1 ir dabar turi 28 taškus. Tris įvarčius – 41, 46 ir 76 min. – įmušė E.Eze.
Antroje vietoje esanti Londono „Chelsea“ turi 23 taškus.