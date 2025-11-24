SportasFutbolas

„Real“ išvengė pralaimėjimo ir išlieka vienvaldžiu lyderiu

2025 m. lapkričio 24 d. 00:01
Ispanijos futbolo čempionate sekmadienio vakare turėjo paaiškėti, ar pirmenybėse bus vienas ar du lyderiai. Savo mačą žaidė pirmavusi Madrido „Real“ ekipa, kuri varžėsi su ne itin grėsminga „Elche“. Vis dėlto šeimininkai parodė tikrą charakterį ir sužaidė lygiosiomis 2:2 (0:0). „Real“ surinko 32 taškus ir išlieka vienvalde lydere.
Šeštadienį savo akistatą su Bilbao „Atletic“ katalonų „Barcelona“ laimėjo 4:0 ir surinko 31 tašką.
Tiek pat iki dvikovos su vidutinioke „Elche“ turėjo ir karališkasis klubas.
Pirmasis kėlinys baigėsi be įvarčių, o jau 53 min. namie kovojusią „Elche“ į priekį išvedė Aleixas Febas.
Karališkasis klubas ilgai siekė išlyginti rezultatą, mušė į skersinius, o tai pavyko padaryti 78 min.: po kampinio pasižymėjo D.Huijsenas.
Tačiau prieš pat antrojo kėlinio pabaigą – 84 min. – „Elche“ į priekį išvedė asmeninį slalomą surengęs ir iš 15 metrų nuotolio smūgiavęs A.Rodriguezas.
Į ataką puolę „Real“ išygino rezultatą 87 min., o gelbėjo ekipą J.Bellinghamas. Po baudos smūgio anglas sugebėjo įgrūsti kamuolį į šeimininkų vartus.
Teisėjas buvo pridėjęs 7 minutes, „Real“ spaudė varžovus, antrąją geltoną kortelę gavo v.Chustas ir buvo priverstas palikti aikštę, tačiau rezultatas nepasikeitė.
Kitame dienos mače Sevilijos „Real Betis“ klubas nesugebėjo palaužti „Girona“ – sužaidė 1:1 ir neleido Sevilijos klubui nutolti nuo 6-osios vietos ir pritartėti prie ketvirtosios. „Real Betis“ turi 21 tašką.
Sekmadienio „La Liga“ mačų rezultatai
Ovjedo „Real“ – Madrido „Rayo Vallecano“ 0:0
Sevilijos „Real Betis“ – „Girona“ 1:1
„Getafe“ – Madrido „Atletico“ 0:1
„Elche“ – Madrido „Real“ 2:2
