„Real“ išvengė pralaimėjimo ir išlieka vienvaldžiu lyderiu

Šeštadienį savo akistatą su Bilbao „Atletic“ katalonų „Barcelona“ laimėjo 4:0 ir surinko 31 tašką.
Tiek pat iki dvikovos su vidutinioke „Elche“ turėjo ir karališkasis klubas.
Pirmasis kėlinys baigėsi be įvarčių, o jau 53 min. namie kovojusią „Elche“ į priekį išvedė Aleixas Febas.
Karališkasis klubas ilgai siekė išlyginti rezultatą, mušė į skersinius, o tai pavyko padaryti 78 min.: po kampinio pasižymėjo D.Huijsenas.
Tačiau prieš pat antrojo kėlinio pabaigą – 84 min. – „Elche“ į priekį išvedė asmeninį slalomą surengęs ir iš 15 metrų nuotolio smūgiavęs A.Rodriguezas.
Į ataką puolę „Real“ išygino rezultatą 87 min., o gelbėjo ekipą J.Bellinghamas. Po baudos smūgio anglas sugebėjo įgrūsti kamuolį į šeimininkų vartus.
Teisėjas buvo pridėjęs 7 minutes, „Real“ spaudė varžovus, antrąją geltoną kortelę gavo v.Chustas ir buvo priverstas palikti aikštę, tačiau rezultatas nepasikeitė.
Kitame dienos mače Sevilijos „Real Betis“ klubas nesugebėjo palaužti „Girona“ – sužaidė 1:1 ir neleido Sevilijos klubui nutolti nuo 6-osios vietos ir pritartėti prie ketvirtosios. „Real Betis“ turi 21 tašką.
Sekmadienio „La Liga“ mačų rezultatai
Ovjedo „Real“ – Madrido „Rayo Vallecano“ 0:0
Sevilijos „Real Betis“ – „Girona“ 1:1
„Getafe“ – Madrido „Atletico“ 0:1
„Elche“ – Madrido „Real“ 2:2
Madrido RealElcheLa Liga
Rodyti daugiau žymių