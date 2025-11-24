SportasFutbolas

Neįtikėtinas vaizdas „Premier“ lygoje – „Everton“ žaidėjas trenkė į veidą komandos draugui

2025 m. lapkričio 24 d. 23:56
Lrytas.lt
Video
12-asis Anglijos „Premier“ lygos turas baigėsi vaizdu, kokį sunkiai išvysi net mėgėjų futbole – Liverpulio „Everton“ Idrissa Gueye smūgiavo savo komandos draugui į veidą.
13-ąją rungtynių minutę I.Gueye nepatenkintas prie Michaelo Keano ir apsižodžiavę futbolininkai pradėjo stumdytis.
Visgi senegaliečio nervai neišlaikė ir saugas trenkė savo komandos draugui į veidą, o teisėjas nedvejodamas parodė šiam raudoną kortelę, dėl ko „Everton“ liko žaisti mažumoje.
Nepaisant to, Liverpulio klubas išvykoje 1:0 (1:0) sugebėjo įveikti „Manchester United“ ekipą.
29-ąją minutę Kiernanas Dewsburry-Hallas įveikė kelis varžovus ir nuo baudos aikštelės linijos atliko itin tikslų smūgį į dešinį viršutinį kampą.
Likusių rungtynių metu „Everton“ tik gynėsi, tačiau Mančesterio futbolininkai nesugebėjo surasti įvarčio ir patyrė pralaimėjimo.
„Manchester United“ su 18 taškų užima 10-ąją vietą, o tiek pat taškų turintis Liverpulio klubas rikiuojasi pozicija žemiau.
