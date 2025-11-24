Rungtynių pabaigoje į aikštę žengęs G. Gineitis buvo sutriuškintas

Turino ekipa namuose 1:5 (1:1) nusileido „Como“ klubui.
Rungtynes geriau pradėjo svečiai. 36-ąją minutę Jaydenas Addai‘us pelnė įvartį, bet kėlinio pabaigoje Nikola Vlašičius realizuodamas 11 metrų baudinį rezultatą išlygino.
Jau antrojo kėlinio J.Adday‘us antrą kartą išvedė „Como“ ekipą į priekį.
72-ąją ir 78-ąją minutėmis svečiams įvarčius pridėjo Jacobo Ramonas ir Nico Pazas, o pastarojo įvarčio į aikštę akimirksniu žengė ir G.Gineitis.
Tiesa, lietuvis situacijos negelbėjo, o „Torino“ praleido dar vieną įvartį, kuomet tiksliu smūgiu pasižymėjo Martinas Baturina.
„Torino“ jau ketvirtas rungtynes paeiliui Italijoje užbaigė be pergalių. G.Gineičio klubas su 14 taškų po 12 rungtynių užima 12-ąją vietą, o „Como“ su 21 tašku užima 6-ąją vietą. Čempionate pirmauja „AS Roma“ su 27 taškais.
Gvidas GineitisTorinoSerie A
