SportasFutbolas

Rungtynių pabaigoje į aikštę žengęs G. Gineitis buvo sutriuškintas

2025 m. lapkričio 24 d. 22:27
Lrytas.lt
Gvidas Gineitis negavo daug laiko pasireikšti, o jo atstovaujamas „Torino“ klubas Italijos futbolo čempionate „Serie A“ buvo sutriuškintas.
Daugiau nuotraukų (1)
Turino ekipa namuose 1:5 (1:1) nusileido „Como“ klubui.
Rungtynes geriau pradėjo svečiai. 36-ąją minutę Jaydenas Addai‘us pelnė įvartį, bet kėlinio pabaigoje Nikola Vlašičius realizuodamas 11 metrų baudinį rezultatą išlygino.
Jau antrojo kėlinio J.Adday‘us antrą kartą išvedė „Como“ ekipą į priekį.
72-ąją ir 78-ąją minutėmis svečiams įvarčius pridėjo Jacobo Ramonas ir Nico Pazas, o pastarojo įvarčio į aikštę akimirksniu žengė ir G.Gineitis.
Tiesa, lietuvis situacijos negelbėjo, o „Torino“ praleido dar vieną įvartį, kuomet tiksliu smūgiu pasižymėjo Martinas Baturina.
„Torino“ jau ketvirtas rungtynes paeiliui Italijoje užbaigė be pergalių. G.Gineičio klubas su 14 taškų po 12 rungtynių užima 12-ąją vietą, o „Como“ su 21 tašku užima 6-ąją vietą. Čempionate pirmauja „AS Roma“ su 27 taškais.
Gvidas GineitisTorinoSerie A
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.